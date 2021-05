Dernières nouvelles de Dogecoin: Le Tweet Tesla d’Elon Musk excite l’armée des Doges mardi

Le dernier Dogecoin (CCC:DOGE-USD) nouvelles a Elon Musk excitant l’armée des Doges avec un nouveau Tweet ce matin.

le Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG a publié un sondage sur Twitter (NYSE:TWTR) demandant aux utilisateurs s’ils voulaient voir son entreprise commencer à accepter la crypto-monnaie. Bien sûr, le sondage a été accueilli par un oui retentissant. Au moment d’écrire ces lignes, 76,7% y étaient favorables et 23,3% y étaient opposés.

Ce Tweet a également fait ressortir certains des plus grands comptes Twitter Dogecoin et crypto. Ils ont donné à Musk leur plein soutien. Voyons ce que certains d’entre eux avaient à dire ci-dessous.

J’ai hâte d’acheter une Tesla avec #Dogecoin !!!!!!!!!!!!!! – Matt Wallace ⚠️ (@ MattWallace888) 11 mai 2021

Elon n’est pas en train de baiser. – Le président (@WSBChairman) 11 mai 2021

Je donnerai 1K doge à 5 personnes si Tesla accepte Doge…. pour que la vente de Tesla puisse également augmenter😝

pourquoi @elonmusk devrait-il s’amuser 😛 – Roi de l’argent (Crypto) (@MoneykingGG) 11 mai 2021

vous devriez tenir tout doge que vous acceptez! – Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 11 mai 2021

DOGE est sur le point de sortir de cette galaxie. 🔥 – David Gokhshtein (@davidgokhshtein) 11 mai 2021

Les dernières nouvelles selon lesquelles Tesla pourrait commencer à accepter Dogecoin ne sont pas complètement hors du champ gauche. Tout d’abord, il est indéniable que Musk est un grand fan de la crypto-monnaie. Il tweete souvent à ce sujet au point que les membres de l’Armée Doge recherchent des messages cachés de lui.

Deuxièmement, nous avons déjà vu Tesla accepter une autre crypto-monnaie: Bitcoin (CCC:BTC-USD). L’entreprise de voitures électriques permet aux clients d’utiliser la crypto-monnaie lors du paiement de ses produits. Auparavant, il avait également acheté pour 1,5 milliard de dollars de BTC.

La vraie question est de savoir si et quand Tesla commencera-t-il à accepter Dogecoin? Nous n’avons pas de réponses solides à aucune de ces questions. Bien que la réponse au sondage soit positive, cela ne signifie pas que Tesla approuvera DOGE pour les achats. Musk ne mentionne pas non plus le moment où un tel changement pourrait avoir lieu au sein de l’entreprise. Au lieu de cela, l’armée des Doges devra simplement se tenir au courant des dernières nouvelles pour s’assurer de ne manquer aucune annonce future.

DOGE a initialement reçu un coup de pouce lorsque Musk a tweeté ce matin, mais il est maintenant en baisse de 2,7% sur une période de 24 heures. Cependant, la crypto est toujours en hausse de 10179,9% depuis le début de l’année.

