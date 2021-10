Dernières nouvelles de Kate Middleton: le prince William et son épouse Meghan et Harry sur le changement climatique | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à Kew Gardens à Londres cet après-midi pour l’événement Generation Earthshot. Kate et William ont brillé lors de leurs récentes sorties et bien que la nouvelle entreprise d’investissement durable de Harry et Meghan ait été accueillie avec enthousiasme par les fans de Sussex, ils n’ont pas cimenté le projet avec une apparition publique.

Les Cambridges ont été rejoints par le maire de Londres Sadiq Khan, le présentateur de télévision et explorateur Steve Backshall et la double championne olympique d’aviron Helen Glover.

Dans un communiqué, William a déclaré : « L’éducation est un élément si important de la protection de notre planète.

« Nous devons inspirer à la prochaine génération l’optimisme, la confiance et l’enthousiasme pour rechercher ces solutions et continuer à construire un avenir plus durable.

« Nous savons que les jeunes enfants identifient déjà le climat comme l’une de leurs plus grandes préoccupations, et Generation Earthshot vise à les éduquer et à les encourager pour qu’ensemble nous puissions trouver les réponses.

« Les enfants peuvent être particulièrement créatifs et j’ai hâte de voir certaines des idées qui sont partagées avec nous. »

Generation Earthshot vise à informer l’intérêt des enfants pour l’environnement et à encourager les élèves et leurs enseignants du monde entier à générer des idées pour résoudre les plus grands défis environnementaux du monde.

M. Khan a déclaré: « Cela a été formidable de travailler avec les jeunes leaders brillants de notre avenir aujourd’hui pour développer des idées sur la façon de faire face à la crise climatique et environnementale.

« C’est le genre d’attitude dont nos dirigeants ont besoin si nous voulons avoir une chance d’avoir un impact sur les problèmes de notre climat. »

Kate était typiquement magnifique pour ses fiançailles dans un pantalon large noir et un manteau vert.

Le William’s Earthshot Prize est un ambitieux projet de récompenses lancé par le duc pour reconnaître les idées, les innovations et les solutions qui luttent contre le changement climatique et aident à protéger l’environnement.

Les gagnants dans cinq catégories seront nommés lors d’une cérémonie de remise des prix dimanche et chacun recevra 1 million de livres sterling pour développer ses projets.

William et Kate assisteront à la cérémonie étoilée, organisée par Clara Amfo et Dermot O’Leary, à Alexandra Palace dans le nord de Londres.

Ed Sheeran, Coldplay et KSI sont parmi ceux qui se produisent.

Les acteurs Dame Emma Thompson, Emma Watson, David Oyelowo et l’attaquant du Liverpool FC Mo Salah remettront les prix.

Les prix précèdent la conférence des Nations Unies sur le changement climatique Cop26 qui se tiendra à Glasgow dans quelques semaines, à laquelle assisteront la reine, les Cambridges, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.