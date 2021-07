Dernières nouvelles de la 7e commission salariale : avant la hausse de l’allocation de cherté DA, le processus de demande d’allocation d’éducation des enfants CEA est assoupli pour les employés du gouvernement central

in

7th Pay Commission Dernières nouvelles sur l’allocation d’éducation pour enfants: Avant la hausse attendue de l’allocation de cherté, le Département du personnel et de la formation (DoPT) a assoupli la règle de réclamation de l’allocation d’éducation des enfants (CEA) pour les employés du gouvernement central. Cela a été fait compte tenu des difficultés rencontrées par les employés de l’administration centrale en raison des blocages de Covid au cours de l’année scolaire 2020-21.

Les employés de l’administration centrale reçoivent Rs 2250 par mois au lieu du CEA conformément à la recommandation de la 7e Commission de rémunération. En raison de la pandémie actuelle de Covid-19 et des fermetures subséquentes. Les employés du gouvernement central avaient des difficultés à réclamer le CEA car les bulletins de résultats de leurs enfants n’étaient pas envoyés par l’école par SMS/e-mail, et même les frais étaient déposés en ligne.

Maintenant, pour aider les employés du gouvernement central, le DoPT a déclaré que les réclamations CEA peuvent être faites par une auto-certification des employés concernés ou par l’impression d’un e-mail/SMS de résultat/carte de rapport/paiement des frais, en plus des délais prescrits. modes de réclamations. Cet assouplissement ne s’appliquera que pour les années académiques se terminant en mars 2020 et mars 2021.

«Ce département a reçu plusieurs références/questions d’employés du gouvernement central indiquant que dans la situation de pandémie qui prévaut, les bulletins de résultats n’ont pas été envoyés aux parents par l’école via SM S/e-mail, et les frais sont également déposés en ligne, et les parents ont des difficultés à réclamer le CEA », a déclaré le DoPT dans un mémorandum du bureau daté du 1er juillet 2021.

« L’affaire a été examinée et il a été décidé que … les réclamations du CEA peuvent également être examinées via une auto-certification faite par les employés concernés ou par l’impression d’un e-mail/SMS de résultat/carte de rapport/paiement des frais, en plus aux modes de réclamation prescrits uniquement pour les années universitaires se terminant en mars 2020 et mars 2021 », a-t-il ajouté.

Le DoPT a également déclaré que les dossiers de réclamation du CEA déjà réglés en faveur des fonctionnaires du gouvernement central n’avaient pas besoin d’être rouverts.

L’Etat rémunère les salariés du CEA pour leur permettre de prendre en charge la scolarité et l’hébergement de leurs enfants.

Quelle 7e Commission de rémunération a recommandé ?

La Seventh Pay Commission avait recommandé que la CEA soit versée aux salariés à raison de Rs 2250 par mois. Le taux recommandé pour la subvention des auberges par mois était de 6750 Rs. La 7e Commission des salaires avait également recommandé que chaque fois que DA augmentait de 50 pour cent, le CEA et la subvention pour les auberges devaient augmenter de 25 pour cent.

La hausse de l’allocation de cherté a été gelée pour les employés du gouvernement central depuis l’année dernière. Le gouvernement devrait bientôt mettre en œuvre les taux révisés de l’AD.

