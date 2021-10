Dernières nouvelles de la 7e Commission sur les salaires : Annonce d’un grand changement dans le paiement de la règle d’indemnisation forfaitaire à titre gracieux ; vérifier les détails

in

Le gouvernement central a modifié les règles de paiement d’une indemnité forfaitaire à titre gracieux à la famille des employés du gouvernement central décédés dans l’exercice de leurs fonctions. Les familles des fonctionnaires de l’administration centrale qui décèdent avant la retraite dans l’exercice de leurs fonctions officielles de bonne foi dans diverses circonstances ont droit au paiement d’une indemnité forfaitaire à titre gracieux. Ce montant a été révisé de temps à autre.

Or, le ministère des Finances a décidé que le versement de l’indemnité forfaitaire à titre gracieux sera fait à un ou plusieurs membres de la famille, en faveur desquels la nomination est faite par l’agent de l’Etat en cours de service.

« En cas de décès d’un agent de l’État, le versement des autres sommes forfaitaires, telles que l’indemnité de décès, le solde GPF et le montant CGEGIS, est effectué conformément aux nominations faites par l’agent de l’État en cours de service. En conséquence, il a été décidé qu’en cas de décès d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions de bonne foi également, le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre gracieux pourra être versé à un ou plusieurs membres de la famille en faveur desquels une nomination est faite par le fonctionnaire pendant le service », a déclaré le ministère des Pensions et du Bien-être des retraités (DoPPW) dans un mémorandum (OM) du bureau daté du 30 septembre 2021.

Le gouvernement a également modifié le formulaire commun de nomination dans le formulaire 1 annexé aux règles de la SCC (pensions), 1972 pour inclure la nomination à l’égard du paiement forfaitaire à titre gracieux.

Et si aucune nomination n’est faite

Le DoPPW a déclaré que si aucune nomination n’a été faite ou si la nomination faite par le fonctionnaire ne subsiste pas, l’indemnité forfaitaire à titre gracieux sera partagée également par tous les membres de la famille éligibles, comme dans le cas de la gratification, conformément à la règle 51 du Règlement de la SCC (pension).

Nomination hors famille non autorisée

Le DoPPW a également déclaré qu’aucune nomination ne peut être faite en faveur d’une personne qui n’est pas membre de la famille, même lorsque le fonctionnaire n’a pas de famille.

« La candidature au versement d’une somme forfaitaire à titre gracieux est soumise aux dispositions applicables en cas de gratification en vertu de la règle 53 du Règlement de la SCC (pension) de 1972. Étant donné que le versement en somme forfaitaire à titre gracieux est payable à la famille uniquement , aucune nomination ne sera faite en faveur d’une personne qui ne fait pas partie de la famille, même si le fonctionnaire n’a pas de famille », a déclaré l’OM.

Pourquoi une nouvelle règle

Après le décès d’un agent de l’Etat, le versement d’autres montants forfaitaires, tels que l’indemnité de décès, le solde GPF et le montant CGEGIS, est effectué conformément aux nominations faites par l’agent de l’Etat en cours de service.

Cependant, les règles en vigueur ne précisaient pas à quel membre de la famille cette indemnité forfaitaire exgratia est due. Ainsi, jusqu’à présent, ce paiement a été effectué au membre de la famille qui a droit à une pension familiale extraordinaire en vertu du règlement CCS (pension extraordinaire), 1939.

Le salaire des employés de l’administration centrale est versé conformément aux recommandations de la 7e Commission des salaires.

