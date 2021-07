Dernières nouvelles de la famille royale: la statue de Diana de Harry et William s’est brutalement moquée – “Vraiment horrible!” | Royale | Nouvelles

in

Les frères ont dévoilé hier la statue qu’ils ont commandée en l’honneur de Diana dans le Sunken Garden du palais de Kensington à Londres. La statue de bronze représente Diana, tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997, entourée de trois enfants, ce qui, selon le palais de Kensington, représentait “l’universalité et l’impact générationnel” de son travail. Le sculpteur Ian Rank-Broadley a déclaré qu’il avait été inspiré pour le design après que William et Harry aient partagé des moments privés poignants de plaisir et de joie de leur temps avec leur mère.

Mais les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à partager leur déception face à la conception.

L’ancien animateur de GMB, Piers Morgan, n’a pas hésité à dire: “Soyons honnêtes, ce n’est pas une grande statue de Diana.”

Une personne a écrit : « C’est affreux ! C’était une femme de style, d’humour et d’humanité.

“Non seulement je peux à peine voir une ressemblance avec elle physiquement, mais c’est aussi une mauvaise représentation de ce qu’elle représentait.

“Le grand art donne envie de la contempler et de la contempler. Une fois vue, je ne souhaite plus jamais revoir cette statue.”

Un autre a ajouté: “Désolé de le dire, mais la princesse Diana a été conçue pour paraître très masculine.”

Une troisième personne s’est également plainte du design, car elle a déclaré: “Il n’y a rien de positif à dire à ce sujet.

“C’est vraiment horrible et cela empire à mesure que vous le regardez.”

Et un quatrième a simplement écrit: “J’espérais que c’était une statue d’elle avec un jeune William et Harry et l’air heureux.”

M. Rank-Broadley a déclaré après le dévoilement: “Le plus important dans mon esprit était de faire quelque chose pour les princes, la princesse était une personnalité très publique et à bien des égards une icône, mais elle était la mère de quelqu’un.

“J’ai donc prêté la plus grande attention aux deux princes dans ce qu’ils avaient à dire.

“Et à bien des égards, c’était un effort de collaboration, ils ont apporté une énorme contribution, à bien des égards, je pourrais dire que la sculpture leur appartient également – ils ont aidé à la réaliser.”

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI :

Mise à jour de 8h04: le chagrin de Meghan Markle en tant que racine misogyne d’un ignoble complot de grossesse mis à nu

Les affirmations sauvages et totalement infondées, qui ont gagné du terrain au sein des groupes haineux anti-Meghan sur les réseaux sociaux, impliquaient des accusations selon lesquelles la duchesse avait simulé sa grossesse et qu’Archie était né via une mère porteuse.

Le complot a contribué aux abus auxquels Meghan a été confrontée en ligne, qui, selon elle, ont considérablement affecté sa santé mentale.

La duchesse a même admis s’être sentie suicidaire alors qu’elle était enceinte d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Maria Pramaggiore, professeure d’études sur les médias à l’Université Maynooth en Irlande, a co-écrit un article dans lequel elle a exploré comment et pourquoi les théories viles sur la grossesse de Meghan ont vu le jour.

Le professeur Pramaggiore a fait valoir que l’examen public traditionnel «justifié» des grossesses royales a coïncidé avec l’examen moderne du corps des célébrités.

Elle a expliqué qu’il existe des idées sur ce qui fait une « bonne » grossesse et une « mauvaise » grossesse et que lorsqu’une femme ne correspond pas à l’idéal supposé, elle est traitée avec dédain et méfiance.

Le professeur a déclaré à Refinery29: “Kate Middleton avait déjà été associée à un fleuret en termes de bonne et de mauvaise grossesse en 2013 avec Kim Kardashian, où Kate était” la waif “et Kim” la baleine “.”

Elle a ajouté: “Le modèle avait été défini avant Meghan: nous avons déjà un corps blanc, enceinte, domestiqué, sage et acceptable qui anticipe la maternité.”