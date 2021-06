Dernières nouvelles de la famille royale: le cauchemar de Meghan Markle quelques jours avant le lancement d’un nouveau livre | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex doit sortir son premier livre pour enfants la semaine prochaine – cependant, cela a subi un revers au milieu d’une dispute entre le plus grand éditeur du Royaume-Uni et le plus grand libraire de grande rue. Son livre, intitulé The Bench, est publié par Penguin Random House, mais la société a limité le crédit qu’elle peut accorder à Waterstones, limitant ainsi le nombre de livres que le détaillant peut acheter et stocker.

En réponse, la chaîne de livres a supprimé certains des titres des éditeurs des présentoirs les plus en vue dans ses 300 magasins à l’échelle nationale, une décision qui, selon un porte-parole, aiderait à gérer la disponibilité des stocks pour ses clients.

Waterstones s’approvisionne généralement à crédit auprès de Penguin Random House, puis lève des fonds pour rembourser l’éditeur en vendant ses livres, mais les lignes de crédit auraient été affaiblies depuis la fin de 2020.

Le différend pourrait avoir un effet d’entraînement sur la disponibilité des livres les plus recherchés – dont Le banc de la duchesse.

Le mois dernier, Meghan a confirmé qu’elle avait mis la plume sur son premier livre et The Bench raconte l’histoire d’un lien spécial entre père et fils – inspiré par la relation de son fils Archie avec le prince Harry.

Le livre était basé sur un poème que la duchesse a écrit pour son mari un mois après la naissance d’Archie en 2019.

Il a été illustré par l’artiste californien Christian Robinson.

Meghan a déclaré: “J’espère que The Bench résonne dans chaque famille, quelle que soit sa composition, autant que dans la mienne.”

Le banc de la duchesse de Sussex devrait sortir le 8 juin.

Suivez Express.co.uk pour les mises à jour en direct de la famille royale :

Mise à jour à 7h55 : Meghan et Harry envisagent un nom avec une référence historique dans un « joli clin d’œil » à la reine

Meghan Markle et le prince Harry ont ébouriffé certaines plumes royales ces dernières semaines avec certaines de leurs révélations explosives sur la firme à Oprah Winfrey.

De façon inquiétante pour le couple rebelle, la reine ne serait “pas amusée” par leur plan d’action, même s’ils se sont abstenus de la critiquer.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré au Daily Star qu’il pensait que Sa Majesté aurait trouvé la façon dont ils ont géré les choses “déplorable”.

Cependant, la naissance de leur deuxième enfant pourrait être l’occasion pour les Sussex d’aplanir quelque peu les choses.

Le prince Harry songerait à choisir un nom pour sa petite fille qui représenterait un « joli clin d’œil » à la reine, selon une source royale.