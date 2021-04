Dernières nouvelles de la famille royale: le prince Harry a honte alors qu’un expert dévoile sa «dernière goutte» – La reine ciblée | Royal | Nouvelles

Harry a récemment admis que sa relation avec son frère était tendue lorsqu’il a dit à Oprah Winfrey dans son interview choquante avec Meghan qu’ils étaient sur «des chemins différents». William a également été la première personne à abattre les affirmations de Harry et Meghan sur la famille royale à Oprah alors qu’il déclarait aux journalistes que la famille n’était “pas raciste” avant d’ajouter qu’il n’avait pas encore parlé à Harry. Maintenant, William aurait rompu les liens avec son ami Tom Bradby, un correspondant royal d’ITV avec lequel il a rencontré pour la première fois en 2001, pour avoir semblé prendre le parti de Harry et Meghan Markle face aux retombées royales.

Cela survient alors que Meghan aurait demandé à vivre au château de Windsor après son mariage avec Harry, mais la reine n’a pas accepté cela et leur a plutôt donné Frogmore Cottage à proximité.

Ecrivant une lettre ouverte à William pour le Daily Mail, M. Wootton a déclaré: “La goutte finale pour vous est venue avec la façon dont Harry et Meghan se sont comportés face à la débâcle de Megxit.

“Vous avez raison de penser qu’il est impardonnable qu’ils aient essayé à deux reprises de faire en sorte que votre grand-mère – maintenant âgée de 94 ans – cède publiquement à leurs demandes ridicules.”

L’expert royal Rebeca English a ajouté que la colère de William pouvait également provenir du fait que Harry avait “aveuglé” la reine sur sa décision de démissionner en tant que royal senior pour vivre aux États-Unis avec Meghan et leur fils Harry.

S’exprimant sur le Mail Plus ‘Palace Confidential, elle a déclaré: «La reine savait qu’Harry était très malheureux, et je le sais de mes propres sources, mais ils ne savaient pas qu’il allait publier la déclaration qu’il a faite quand il l’a fait. ce.

«Et ils n’avaient aucune idée que lui et Meghan avaient passé des mois à créer le site Web de Sussex Royal pour l’accompagner.

«Alors elle était aveugle… William a senti qu’Harry avait rendu un très mauvais service à leur grand-mère.

On pense également que M. Bradby a aidé ITV à obtenir les droits de l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Mise à jour de 8 h 06: le prince Harry a exhorté à rester à l’écart du Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana: “ Pas le bienvenu ”

Les lecteurs ont voté dans notre sondage sur ce site Web qui demandait: “Le prince Harry devrait-il retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de Diana?” Environ 78 pour cent des répondants ont dit non, tandis que 21 pour cent ont dit oui et 1 pour cent ne savaient pas.

Commentant le sondage, un lecteur a déclaré: “Un grand NON …”

Un autre a écrit: “Bien que je ressens pour William et qu’il ait peut-être voulu que son frère soit là pour le dévoilement, je ne pense pas qu’Harry sera le bienvenu au Royaume-Uni et je pense que cela éloignerait le dévoilement de Diana de l’occasion qu’il devrait être.”

Un troisième a commenté: “Il pourrait recevoir quelques huées pour la façon dont il s’est conduit. Il est une énorme déception.”

Un autre a ajouté: “Harry devrait rester où il est et regarder les débats sur Zoom, après tout, je suis sûr qu’il voudra garder son empreinte carbone au strict minimum.”

Harry, qui vit en Amérique avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales l’année dernière, devrait retourner en Grande-Bretagne pour l’événement.

Le mémorial d’Ian Rank-Broadley doit être dévoilé dans le jardin englouti du palais de Kensington le 1er juillet.

Mise à jour de 7 h 57: l’émission Netflix de Harry est voilée “ glisser ” sur la reine – “ Se lit comme une réplique cinglante ”

En septembre dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé avoir signé un accord pluriannuel avec le géant du streaming Netflix pour produire une variété de programmes.

Mercredi, le couple royal a révélé que leur premier long métrage s’appellerait “Heart Of Invictus” et serait produit par leur société Archewell Productions. La série documentaire suivra les concurrents alors qu’ils se préparent à participer aux jeux de 2022.

Cependant, un commentateur royal de premier plan estime que le choix du film porte un message caché pour la reine.

Daniela Elser suggère que Harry fait une réponse pointue à la décision du monarque britannique de le dépouiller de ses titres militaires plus tôt cette année.

Dans un éditorial pour news.com.au, elle a écrit: «Cependant, ce qui est remarquable à propos de la nouvelle, c’est qu’elle comporte plus qu’une allusion à un coup au palais.

“ Le monde a attendu plus de six mois, depuis que la nouvelle de l’accord du mégawatt des Sussex avec le géant du streaming a été rompu en septembre de l’année dernière, pour avoir un premier aperçu du genre de projets novateurs et passionnants que le duo pourrait concocter.

“Cependant, le choix même de cette série spécifique pour leur première sortie se lit comme une réplique cinglante après qu’il a été dépouillé de ses précieux titres militaires plus tôt cette année.”