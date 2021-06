Dernières nouvelles de la famille royale: le prince Harry ne choisira pas le prince William comme parrain – voici pourquoi | Royale | Nouvelles

in

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née à 11 h 40 le vendredi 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, pesant 7 livres 11 onces. Elle a été nommée d’après le surnom de la famille de la reine et aussi de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997.

Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont envoyé un cadeau pour leur nièce et la reine Elizabeth II a reçu quelques photos du nouveau-né.

Cependant, au milieu d’un désaccord persistant entre Harry et son frère, des experts royaux ont affirmé que William ne serait pas le parrain de Lilibet.

Daisy McAndrew, commentatrice et journaliste royale de NBC, a déclaré: “Beaucoup de rumeurs sur qui seront les parrains et marraines, et je peux vous dire que ce ne sera pas William.

“Maintenant, c’est parce que la famille royale ne fait pas de frères et sœurs comme parrains.”

Le duc et la duchesse de Cambridge n’ont choisi Harry comme parrain d’aucun de leurs trois enfants, mais ont plutôt choisi un mélange de famille et d’amis.

Pour le premier enfant de Harry et Meghan, Archie, ils n’ont pas officiellement annoncé qui sont ses parrains et marraines.

Mais il y a des rumeurs selon lesquelles c’est l’ancienne nounou de Harry et William et l’un des mentors de Harry.

Mme McAndrew a poursuivi: “Je pense que lorsque vous regardez en arrière qui ils ont choisi pour Archie, c’était la vieille nounou, la vieille figure paternelle, des gens très britanniques.

Mme Koenig a affirmé que si le duc de la duchesse de Cambridge était nommé parrain ou marraine, cela « ferait remuer les langues ».

Elle a poursuivi: “Cela ferait remuer les langues.

“Mais ce serait aussi peut-être un bon moyen de commencer à apaiser les tensions entre les deux frères en ce moment.”

Le nouveau bébé est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le premier à naître depuis la mort de Philip.

Comme le couple a déménagé en Californie après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale, on ne sait pas quand ni si la reine rencontrera son arrière-petit-enfant.

Mise à jour à 7h55 : Meghan Markle et le prince Harry suivront la tradition familiale avec la première photo de Lilibet

Meghan Markle et le prince Harry publieront très probablement la première photo de leur fille nouveau-née la semaine prochaine, mais suivront la même approche qu’ils ont suivie après la naissance d’Archie, a suggéré un expert royal.

Comme le couple est très privé de leur vie de famille, la photo sera probablement similaire à l’image qu’ils ont publiée pour la première fois d’Archie, qui gardait le visage de l’enfant caché et ne montrait qu’un de ses pieds.

Camilla Tominey, la rédactrice royale du Telegraph a déclaré à l’émission Today qu’une photo serait publiée “d’ici la semaine prochaine”.

Mise à jour à 7h40: Kate Middleton a un ensemble de bijoux en diamants «sur mesure» de 60 000 £ de Charles: cadeau sentimental

Kate Middleton est la belle-fille du prince Charles.

Le futur roi a accueilli Kate dans la famille avec un somptueux ensemble de bijoux en diamants et en or.

Kate Middleton et le prince William ont dit “oui” le 29 avril 2011.

Peu de temps après, le prince Charles a manifesté son approbation en offrant à la duchesse de Cambridge un ensemble bracelet, bague et boucle d’oreille.

La femme de 39 ans ne manquait pas de bijoux accrocheurs alors qu’elle marchait dans l’allée.

Kate a présenté la bague de fiançailles en saphir et diamants qui appartenait autrefois à la princesse Diana.