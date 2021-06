Dernières nouvelles de la famille royale: Meghan Markle et le prince Harry snobent le VRAI titre d’Archie – Complot de Charles | Royale | Nouvelles

in

Lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, Meghan a affirmé que la famille royale “ne voulait pas” que son fils soit un prince. Elle a déclaré que c’était l’une des raisons pour lesquelles le duc et la duchesse de Sussex avaient décidé de quitter leur entreprise car ils voulaient faire passer sa sécurité en premier. Le couple a été choqué d’apprendre que le prince Charles est sur le point d’apporter des modifications juridiques aux lettres patentes lorsqu’il deviendra roi, ce qui signifierait qu’Archie ne deviendrait pas prince.

Cela fait probablement partie de ses plans pour réduire la monarchie.

Les Sussex refusent désormais d’utiliser un autre titre plus junior, le comte de Dumbarton, ont déclaré des initiés au Mail, dans le but de maintenir la pression sur le prince de Galles.

Meghan a dit à Oprah: “Vous savez, l’autre partie de cette convention est qu’il y a une convention – j’oublie si c’était la convention de George V ou George VI – que lorsque vous êtes le petit-fils du monarque, alors quand le père de Harry devient roi, automatiquement Archie et notre prochain bébé deviendraient Prince ou Princesse, ou quoi qu’ils soient… Mais ce n’est pas non plus leur droit de l’enlever.”

Une source a ajouté: “C’est ce que personne n’a réalisé lors de l’interview. La vraie chose était que Charles allait prendre des mesures actives pour dépouiller Archie de son droit d’aînesse ultime.

Les lettres patentes ont été créées le 20 novembre 1917 et contiennent les règles relatives aux titres royaux.

Le roi George V, le grand-père de la reine, a créé les règles permettant de donner le titre de prince et de princesse aux enfants du souverain, ainsi qu’aux enfants des fils du souverain et au fils aîné vivant du fils aîné du prince Du pays de Galles.

Mais lorsque Charles deviendra roi, les règles pourraient changer car il aura le pouvoir de modifier les lettres patentes.

Mise à jour de 8h30 : « Les parents ont saccagé la monarchie ! » – Archie ne devrait PAS être nommé prince lorsque Charles deviendra roi

Les règles royales archaïques signifiaient qu’Archie Harrison n’était pas un prince de naissance car il est l’arrière-petit-enfant du monarque. Archie n’aura droit au prestigieux titre royal que lorsque le prince Charles deviendra roi.

Cependant, Charles aurait dit au duc et à la duchesse de Sussex qu’il modifierait les règles afin qu’Archie ne reçoive pas le titre dans le cadre de ses plans pour réduire la famille royale.

Un sondage ultérieur de plus de 20 000 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que l’écrasante majorité pense qu’Archie ne devrait pas recevoir la distinction royale.

L’enquête menée le 20 juin de 11h33 à 22h a demandé à 20 033 lecteurs en ligne : « Archie devrait-il devenir prince quand Charles deviendra roi ?

Un énorme 95% (19 090) des lecteurs en ligne pensent qu’Archie ne devrait pas et ont voté “non”.

Un peu plus de quatre pour cent (807) disent que le fils de Meghan et Harry devrait devenir prince et voter « oui ».

Pendant ce temps, moins d’un pour cent (136) sont restés incertains et ont dit qu’ils ne savaient pas.

Mise à jour de 8h06: le prince Harry a accepté l’interview d’Oprah après la “rupture” royale suite à la perte de titres

En mars, le duc de Sussex et Meghan Markle ont confirmé à la reine Elizabeth II qu’ils ne voulaient pas reprendre leurs anciens rôles de membres de la famille royale.

En conséquence, Harry et Meghan ont dû abandonner un certain nombre de leurs parrainages royaux car ils ne servent plus la famille royale à titre officiel.

Une source proche de la famille royale a déclaré au Sun que Harry avait accepté l’interview après une dispute avec sa famille au sujet de la perte de ses titres.

Ils ont déclaré: «Il y a eu une crise juste avant Oprah, mais cela n’avait rien à voir avec le titre d’Archie.

«Cela était connu et discuté depuis un certain temps.

«Harry et Meghan étaient très fâchés avant Oprah parce que la séparation finale du Megxit venait d’être signée, ce qui impliquait que Harry ne conservait pas les rôles militaires.

«C’est ce qui l’a rendu si en colère. Il est très émotif et ses rôles militaires étaient très importants pour lui étant donné qu’il a servi.