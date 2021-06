Dernières nouvelles de la famille royale : qui est-elle ? Sophie Wessex patauge dans la rangée Megxit avec un coup d’Oprah | Royale | Nouvelles

Sophie et son mari, le prince Edward, ont abordé l’interview explosive du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah qui a été diffusée en mars – la comtesse se demandant si le public britannique savait même qui était l’hôte américain. Le couple royal a donné sa première grande interview ensemble au Telegraph Magazine et lorsque le sujet de la tristement célèbre émission de Meghan et Harry a été soulevé, le comte de Wessex a plaisanté “Oprah qui?”

S’exprimant depuis leur Bagshot House à Surrey, une Sophie riant a ajouté: “Oui, quelle interview?”

L’expert royal Camilla Tominey a ensuite déclaré au couple que l’archevêque de Cantorbéry aurait eu une longue conversation avec Oprah lors du mariage des Sussex en 2018 et ne savait pas qui elle était.

Sophie a déclaré: «Vous savez, si vous n’êtes pas dans les chats, il n’y a aucune raison pour que vous sachiez qui elle est. Certainement pas dans ce pays, en tout cas.

La femme de 56 ans a également révélé qu’elle avait eu une “longue conversation” avec Harry après les funérailles du prince Philip en avril.

C’était la première fois que le duc retournait au Royaume-Uni depuis qu’il avait quitté l’entreprise et cette interview avec Oprah, où le couple a affirmé que l’institution royale n’avait pas soutenu leur bien-être et a accusé un membre anonyme de la famille royale de racisme, quelque chose de Buckingham Palais nie.

Au cours de la discussion de grande envergure, la comtesse de Wessex a déclaré que les membres de la famille royale étaient “toujours une famille, quoi qu’il arrive”.

Le couple a assumé un rôle de première ligne avec The Firm depuis que Megxit et Prince Edward ont déclaré qu’ils étaient “flattés” par les nouvelles responsabilités.

Sophie a ajouté : « Inévitablement, les projecteurs et l’attention se portent sur les jeunes membres au fil du temps.

« Nous nous sommes efforcés de faire ce que nous faisons, espérons-le bien. Et puis tout d’un coup, il y a une petite pause et les choses ont un peu changé.

