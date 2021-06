Dernières nouvelles de l’AK Sharma: le lieutenant de confiance du Premier ministre Modi a été nommé vice-président du BJP dans l’Uttar Pradesh

in

Sharma avait travaillé avec Modi au Gujarat en tant que bureaucrate et avait rejoint le BJP en janvier après avoir opté pour une retraite volontaire.

Le président de l’Uttar Pradesh, BJP Swantantra Dev Singh, a nommé aujourd’hui Arvind Kumar Sharma, ancien bureaucrate et collaborateur de confiance du Premier ministre Narendra Modi, au poste de vice-président du parti dans l’État au milieu des informations faisant état de dissensions au sein de l’unité d’État du parti. Le nom de Sharma a fait des rondes pour une éventuelle inclusion dans le Cabinet Yogi. Sharma est un BJP MLAC de Mau.

Swantantra Dev Singh a également nommé Archana Mishra et Amit Valmiki respectivement secrétaires de Lucknow et Bulandshahr. Cette décision précède les élections législatives qui auront lieu dans l’État l’année prochaine.

Sharma avait travaillé avec Modi au Gujarat en tant que bureaucrate et avait rejoint le BJP en janvier après avoir opté pour une retraite volontaire. Puisqu’il a été nommé vice-président du parti, il sera important de voir s’il parvient ou non au cabinet du Yogi.

Sharma était un officier de lot de 1988 du district de Mau dans l’Uttar Pradesh. Il s’est récemment rendu à Delhi pour rencontrer les chefs de parti et a également été envoyé à Varanasi en avril pour superviser la lutte contre le COVID-19.

Récemment, CM Yogi Adityanath et Swantantra Dev Singh se sont tous deux rendus à Delhi et ont rencontré de hauts dirigeants du parti. Sigh a publié hier une déclaration disant que le BJP combattra les élections législatives de 2022 sous la direction de Yogi Adityanath.

Avant cela, le secrétaire général du BJP, BL Santhosh, s’était rendu dans l’Uttar Pradesh et avait tenu des réunions en tête-à-tête avec les ministres d’État au milieu de rapports de dissidence. Certains députés du BJP avaient affirmé que la haute direction ignorait les malheurs des personnes qui ont souffert à cause de la deuxième vague de COVID-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.