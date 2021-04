Dernières nouvelles de l’armée de l’UE: les «ambitions militaires conjointes» de Bruxelles frappées alors que les budgets de la défense sont réduits | Politique | Nouvelles

Le général Claudio Graziano, président du Comité militaire de l’UE, a déclaré que la perspective d’une réduction des budgets de la défense et de l’annulation des missions de formation a affaibli la capacité du continent à se défendre. Dans une interview, le général italien quatre étoiles a déclaré que le bloc devait intensifier ses projets militaires conjoints et se concentrer davantage sur les nouvelles technologies. Mais portant un coup aux ambitions de l’UE de créer une armée à l’échelle du bloc, le général Graziano a admis que les États membres devaient faire plus pour contrer les menaces modernes.

Il a déclaré au FT que le lancement en 2017 d’un fonds de plusieurs milliards d’euros pour l’équipement militaire et la recherche technologique était un pas dans la bonne direction, «même si ce n’est pas aussi vite que je le souhaiterais».

«Il est clair que nous devons protéger notre technologie, développer notre technologie et maintenir notre supériorité technologique», a-t-il ajouté.

«Si vous voulez être crédible, vous devez investir la bonne somme d’argent, en particulier dans la recherche et le développement.»

Les remarques du général Graziano interviennent alors que de nombreux pays de l’UE réfléchissent à la manière de payer les énormes dettes résultant de l’épidémie de coronavirus.

Les budgets de la défense en Europe ont augmenté en 2020, mais devraient maintenant être réduits pour aider à couvrir les coûts de la crise sanitaire, selon la publication de défense Janes.

Le magazine a prévu un «ralentissement notable» des dépenses de défense cette année.

Le général Graziano a suggéré que l’UE doit continuer à être ambitieuse si elle veut suivre les réformes militaires chinoises.

Il a noté que les responsables de l’État voyou se sont engagés dans une «planification à très long terme» pour réaliser leurs forces armées et leurs ambitions technologiques.

Sous Xi Jinping, Pékin espère transformer l’Armée populaire de libération en une force de «classe mondiale» capable de gagner des guerres n’importe où dans le monde d’ici 2050.

“Cela pose un problème de sécurité pour tout le monde, et, bien sûr, pour l’Union européenne, déjà maintenant que nous devons traiter dans une perspective courte à moyenne”, a déclaré le général Graziano.

Il a noté que l’UE devrait renforcer ses pouvoirs de sécurité maritime pour aider à contrer les revendications de la Chine sur les territoires contestés de la mer de Chine méridionale et du détroit de Taiwan.

«Il est important de maintenir la Chine comme priorité pour la solution aux défis mondiaux et régionaux», a-t-il ajouté.

Le général Graziano, qui dirige le comité des chefs de la défense des 27 États membres de l’UE, était en visite en Corée du Sud pour discuter des problèmes de sécurité en Asie.

Cela comprend les efforts de Kim Jong Un pour étendre l’arsenal d’armes nucléaires de la Corée du Nord, la crise au Myanmar et les revendications contestées de la Chine sur Taiwan et la mer de Chine méridionale.