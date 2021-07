Dernières nouvelles de l’équipe d’Angleterre et préparation des quarts de finale, avertissement de l’Ukraine, commentaires de la Suisse contre l’Espagne et de la Belgique contre l’Italie

in

C’est ici, les quarts de finale de l’Euro 2020, et nous avons les deux énormes matchs des huit derniers matchs d’aujourd’hui EN DIRECT sur talkSPORT.

Après une étape palpitante des huitièmes de finale, nous nous attendons à une autre série d’affrontements mouvementés avec l’un des grands favoris, la Belgique, en action.

Et bien sûr, nous anticipons le prochain match de l’Angleterre contre l’Ukraine alors que les Three Lions visent à faire un pas de plus vers la gloire européenne.

Est-ce que ça rentre à la maison ? Nous vous apporterons toute la préparation et les dernières nouvelles de l’équipe avant le match à Rome.

Euro 2020, talkSPORT s’en occupe !

Suisse v Espagne – 17h sur talkSPORTBelgique v Italie – 20h sur talkSPORT

