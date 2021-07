Dernières nouvelles de l’UE : un eurodéputé danois furieux affronte le chef de Bruxelles dans une diatribe fulgurante sur les migrants Monde | Nouvelles

in

L’eurodéputé du Parti populaire danois a lancé une diatribe amère contre le chef bruxellois lors d’une séance plénière houleuse au Parlement européen mardi. M. Kofod a critiqué le commissaire européen aux migrations et aux affaires intérieures pour l’échec du bloc à gérer la crise européenne des migrants. Mme Johansson est restée figée alors que l’eurodéputé danois l’accusait de “vivre sur une autre planète” si elle pensait que la crise des réfugiés dans l’UE était résolue.

M. Kofod a déclaré à la session plénière: “C’est assez surprenant d’être assis ici à écouter le débat et tout à coup le commissaire dit que l’Europe n’est plus en crise migratoire.

” Commissaire, sur quelle planète vivez-vous ?!

“C’est une période de migration de personnes entières. Nous avons une immigration massive du Proche-Orient et d’Afrique qui déplace vraiment les sables du paysage de l’Europe que nous aimons.

“Nous voyons des ghettos, de plus en plus de criminalité dans les pays scandinaves et européens”, a affirmé l’eurodéputé.

Plus à venir…