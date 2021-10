Dernières nouvelles de l’Uttarakhand aujourd’hui, Uttarakhand Weather News Today, Uttarakhand News Today: 34 personnes ont perdu la vie jusqu’à présent

Pushkar Singh Dhami a entrepris aujourd’hui une étude aérienne des zones touchées pour évaluer les dégâts causés par les pluies et les inondations.

Au moins 34 décès ont été signalés dans tout l’Uttarakhand en raison d’incidents liés à la pluie, tandis que 5 personnes seraient portées disparues. L’Uttarakhand a reçu des pluies incessantes, en particulier dans la région de Kumaon, rasant les maisons et laissant de nombreuses personnes piégées dans les débris. Le ministre en chef de l’État, Pushkar Singh Dhami, a annoncé aujourd’hui une indemnisation pour les familles des défunts et pour ceux dont les maisons ont été endommagées.

« Une compensation de Rs 4 lakh sera versée aux familles des défunts et ceux qui ont perdu leur maison recevront Rs 1,9 lakh. Aide possible à étendre à ceux qui ont perdu leur bétail », a déclaré Dhami.

En raison de fortes pluies et d’inondations, Nainital a été coupé du reste de l’État avec trois routes menant à la zone bloquées en raison d’une série de glissements de terrain.

Le CM a déclaré que trois hélicoptères de l’armée arriveraient bientôt dans l’État pour aider aux opérations de secours et de sauvetage, dont deux doivent être envoyés dans le district de Nainital où de fortes pluies ont causé des dégâts considérables. L’un de ces hélicoptères participera aux opérations de sauvetage dans la région de Garhwal.

Pushkar Singh Dhami a entrepris aujourd’hui une étude aérienne des zones touchées avec le ministre de la Gestion des catastrophes de l’État Dhan Singh Rawat et le DGP de l’État Ashok Kumar pour évaluer les dommages causés par les pluies et les inondations.

Il a chargé tous les magistrats de district (DMs) d’évaluer les dommages causés aux agriculteurs et de lui envoyer un rapport au plus tôt. Dhami a également informé que le Premier ministre Narendra Modi lui avait parlé au téléphone pour faire le point sur la situation et l’a assuré de toute l’aide nécessaire.

La NDRF a déployé 15 équipes dans l’État pour effectuer des travaux de sauvetage et de secours. Alors que six équipes sont déployées à Udham Singh Nagar, deux équipes chacune sont stationnées à Uttarkashi, Chamoli et une équipe chacune à Dehradun, Pithoragarh et Haridwar.

« Une opération de sauvetage est en cours et jusqu’à présent, les équipes ont évacué plus de 300 personnes bloquées du district d’Udham Singh Nagar et d’autres zones touchées par les inondations », a déclaré un porte-parole de la NDRF.

