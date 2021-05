Dernières nouvelles de Meghan Markle: Les Sussex font de «tout un coup de pub» pour faire appel aux médias sociaux | UK | Nouvelles

Phil Dampier, auteur de Royally Suited: Harry et Meghan dans leurs propres mots, a déclaré qu’ils avaient souvent divulgué des informations aux médias via leur porte-parole plutôt que de les annoncer eux-mêmes. Il a affirmé qu’ils avaient fait cela pour peindre une image flatteuse d’eux-mêmes sur les médias sociaux, mais cela semblait plutôt «manipulé et artificiel».

Un exemple de ceci est comment la nouvelle que le couple a «félicité en privé» le duc et la duchesse de Cambridge pour leurs 10 ans de mariage est venue de sources plutôt qu’eux directement.

M. Dampier a déclaré au Sun: «La reine et le prince Charles ont adressé leurs messages de félicitations à William et Kate pour leur dixième anniversaire en public, alors pourquoi Harry et Meghan ne l’ont-ils pas fait?

«Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur leurs porte-parole pour divulguer le fait qu’ils avaient envoyé un message, le faisant paraître manipulé et artificiel.»

Il a parlé en tant que Meghan, 39 ans, très enceinte, a fait sa première apparition à la télévision depuis son interview explosive avec Oprah Winfrey aux côtés de Harry en mars.

Elle a ajouté: “Avec le banc sur lequel elle était assise, ressemblant étrangement à une prise pour son nouveau livre, le langage corporel de Meghan au début était aussi serein et statique que le grand coussin à côté d’elle, mais avec un petit geste de frottement du pouce pour le confort de soi. pour suggérer des nerfs intérieurs, aussi.

Dans un post sur la page Instagram de leur Fondation Archwell, Meghan a écrit: «Mon mari et moi sommes ravis d’accueillir bientôt une fille.

«C’est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d’autres familles à travers le monde.

«Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer.

«Les femmes, et en particulier les femmes de couleur, ont vu une génération de gains économiques anéantis.

«Depuis le début de la pandémie, près de 5,5 millions de femmes ont perdu leur travail aux États-Unis et 47 millions de femmes supplémentaires dans le monde devraient sombrer dans l’extrême pauvreté.»