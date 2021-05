Dernières nouvelles de Mehul Choksi | Le Financial Express

Mehul Choksi a obtenu la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda en 2017 dans le cadre du programme Citoyenneté par investissement.

L’homme d’affaires en fuite Mehul Choksi, qui avait disparu la veille d’Antigua-et-Barbuda, a été arrêté à la Dominique après qu’une vaste chasse à l’homme ait été lancée pour l’attraper. Interpol avait émis une notice jaune contre lui. Un avis jaune est émis par Interpol pour suivre les personnes disparues. Cependant, sa décision de fuir Antigua-et-Barbuda ne s’est pas bien déroulée avec les autorités locales et le Premier ministre antiguais Gaston Browne a demandé à la Dominique de le rapatrier directement en Inde. Browne a déclaré que Choksi avait commis une erreur monumentale en sautant l’île. «La Dominique a accepté de remettre Mehul Choksi à l’Inde. Nous ne l’accepterons pas. Il a commis une erreur monumentale en sautant l’île. Le gouvernement dominicain et les forces de l’ordre coopèrent avec nous et nous avons informé le gouvernement indien de le faire rapatrier en Inde », a déclaré le Premier ministre antiguais Gaston Browne.

Notamment, Choksi n’aura pas les mêmes droits légaux en Dominique qu’à Antigua-et-Barbuda, où il séjournait depuis 2018. Choksi a obtenu la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda en 2017 dans le cadre du programme Citizenship by Investment en vertu duquel l’investisseur obtient des droits légaux en le pays insulaire.

Browne pense qu’il est plus facile pour la Dominique de rapatrier Choksi directement en Inde qu’à Antigua-et-Barbuda.

Choksi est recherché dans une affaire de fraude de prêt de 13 500 crores de Rs liée à la Punjab National Bank en Inde. Il a été vu pour la dernière fois en train de dîner dans sa voiture à Antigua-et-Barbuda dimanche. Il a été porté disparu après que sa voiture abandonnée a été retrouvée par son personnel.

Les rapports sur la disparition de Choksi ont créé un tremblement dans ce pays insulaire des Caraïbes après que l’opposition a soulevé la question au Parlement d’Antigua-et-Barbuda, a rapporté PTI.

Le Premier ministre Browne aurait déclaré à l’opposition que son gouvernement collaborait avec les pays voisins, la police internationale et le gouvernement indien pour le retrouver.

Mehul Choksi et son neveu Nirav Modi auraient siphonné Rs 13 500 crore de la PNB en utilisant des lettres frauduleuses. Alors que Choksi résidait à Antigua, Nirav Modi a été incarcéré dans une prison de Londres. Il a contesté sans succès son extradition vers l’Inde devant le tribunal britannique. Les deux hommes d’affaires en fuite sont confrontés à une enquête CBI en Inde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.