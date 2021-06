Dernières nouvelles de Rakesh Pandita, Rakesh Pandita News: En attente d’autorisation pour une voiture pare-balles depuis des mois, déclare Sajad Lone

Sajad Lone a affirmé qu’ADG Security n’avait pas apposé sa signature sur une approbation accordée pour le même.

Un jour après que le troisième chef du BJP a été abattu au Jammu-et-Cachemire, le président de la Conférence des peuples, Sajad Lone, a affirmé que le gouvernement n’utilisait la sécurité que comme un outil. Lone a déclaré qu’il est censé appartenir à la catégorie de sécurité «Z plus», mais qu’il attend l’approbation de sa voiture pare-balles depuis des mois, laissant entendre qu’il est délibérément exposé à une menace. Le commentaire de Sajad Lone est intervenu après que des terroristes ont abattu le leader du BJP Rakesh Pandita à Tral hier.

« Je dis juste. Je ne me plains pas. Tellement de sécurité, tu parles après la mort de quelqu’un. Nous savons comment vous utilisez la sécurité comme outil. Je suis censé être dans la catégorie Z-plus. J’ai amené un véhicule privé, je l’ai blindé. Il repose à l’usine de Chandigarh. Pourquoi? Parce que l’autorisation n’a pas été donnée », a-t-il déclaré dans une série de tweets.

Lone a affirmé qu’ADG Security n’avait pas apposé sa signature sur une approbation accordée pour le même. « Depuis 3 mois, l’ADG sécurité n’a pas apposé sa signature sur un agrément. C’est avec quelqu’un qui a apparemment la catégorisation Z plus. Que feriez-vous avec des mortels inférieurs avec des niveaux de sécurité inférieurs ? » Il a demandé.

Le leader a affirmé qu’après le 5 août, il y a eu une perception selon laquelle les politiciens du Jammu-et-Cachemire sont des voyous. « Le problème n’est pas tout à vous. Après le 5 août, il existe une perception selon laquelle la classe politique de JK est constituée de voleurs, de voyous, etc. et la classe des officiers, y compris la police, a en fait commencé à y croire. Les politiciens sont censés être indispensables – politiquement, socialement et maintenant physiquement. Bien sûr, les officiers sont des saints. N’est-ce pas ? dit-il en s’en prenant au gouvernement. Le gouvernement de l’Union avait abrogé l’article 370 le 5 août 2019.

Lone a déclaré que le gouvernement de l’Union et le bureau de LG J&K devront proposer une solution. «Ils devront véhiculer le caractère indispensable de la classe politique dans une démocratie. Ils appartiennent eux-mêmes à la classe politique. Je me demande comment ils pratiquent cet apartheid politique au J&K », a déclaré Lone.

Il a dit que si la classe politique à J&K est dispensable aujourd’hui, demain ce sera peut-être à travers l’Inde. « La vérité est que si la classe politique d’aujourd’hui à J&K peut être dispensable, qu’est-ce qui l’empêche d’être dispensable à travers l’Inde dans le futur. Assez de ce comportement enfantin. Veuillez rendre la bureaucratie, la police ou l’administration civile responsables. Que les têtes roulent administrativement si les têtes roulent physiquement », a-t-il déclaré.

Sajad Lone avait condamné l’attaque brutale contre le leader du BJP, affirmant que la Vallée en avait assez de cette fusillade.

