La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas, ce qui signifie que le moulin à rumeurs bat son plein. Voici les dernières rumeurs de transfert de Ligue 1 compilées par Last Word on Football.

Aujourd’hui (22 décembre), nous examinons les dernières nouvelles de la Ligue 1 alors que Lille et le Paris Saint Germain acceptent d’autoriser les joueurs à partir.

Dernières nouvelles de transfert de Ligue 1 alors que Jonathan Ikoné et Rafinha s’apprêtent à partir

L’attaquant lillois Jonathan Ikoné prêt pour la Fiorentina Medical

C’est parti confirmé. Jonathan Ikoné rejoint la Fiorentina en provenance de Lille pour 14 millions d’euros plus 1 million d’euros d’ajout et 15% de pourcentage de vente future. #Fiorentina Suite. Ikoné passera son examen médical demain à Florence, puis l’accord signalé le 1er décembre sera annoncé ⤵️🇫🇷 https://t.co/IHs7ZsQEYV – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 décembre 2021

Lille et le club de Serie A Fiorentina ont conclu un accord pour l’attaquant Jonathan Ikone. L’accord devrait valoir 15 millions d’euros à Lille, plus jusqu’à 8 millions d’euros de bonus et une réduction de 10 % des frais de transfert futurs.

L’international français de 23 ans doit se rendre à Florence le 23 décembre pour passer la première partie de son examen médical. Si Ikone réussit son examen médical, il devrait commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers à partir du 29 décembre.

L’attaquant droit Ikone est à Lille depuis son arrivée du PSG à l’été 2018. Pendant son séjour dans le nord de la France, il a marqué 16 buts en 146 matchs avec les Dogues.

Une fois qu’Ikone aura terminé son examen médical, il devrait rentrer en France avant de retourner en Italie à la fin du mois.

La Fiorentina et la Serie A sont actuellement en vacances de Noël. Par conséquent, le premier match d’Ikone pour son nouveau club pourrait avoir lieu le 6 janvier.

La Real Sociedad en pourparlers avec le PSG sur le prêt de Rafinha

La Real Sociedad progresse dans les pourparlers pour recruter Rafinha du Paris Saint-Germain. Ce sera un contrat de prêt de 6 mois, jusqu’en juin 2022. 🇧🇷🤝 #RealSociedad Négociations en cours pour conclure l’accord, il reste encore des détails à régler mais les sources du club sont «confiantes». #PSG pic.twitter.com/mjXaqqy6Ps – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 décembre 2021

Les pourparlers entre le PSG et la Real Sociedad progressent alors qu’ils tentent de parvenir à un accord pour que le milieu de terrain Rafinha soit prêté en Espagne. Un accord de prêt de six mois est prévu avec une option d’achat.

La Sociedad espère conclure l’accord à temps pour que le Brésilien fasse ses débuts contre Alaves le 2 janvier.

Rafinha, 28 ans, a passé neuf ans à Barcelone mais n’a pas réussi à s’imposer comme un joueur régulier de l’équipe première.

Le milieu de terrain a bénéficié de trois périodes de prêt de la Catalogne avant de rejoindre le PSG pour un contrat de trois ans en octobre 2020. Cependant, une fois de plus, il n’a pas réussi à s’établir dans la première équipe et semble maintenant prêt pour un autre prêt.

