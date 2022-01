Dernières nouvelles de Trevor Bauer avec les Angeles Dodgers

Quelle est la dernière actualité de Bauer ?

Le cas de Bauer reste au bureau du procureur du comté de Los Angeles, où il se trouve depuis que le département de police de Pasadena a présenté son enquête sur les allégations d’agression sexuelle contre Bauer au procureur le 27 août. Ce dépôt est intervenu huit jours après qu’un juge de la Cour supérieure de Los Angeles l’a rejeté. la demande d’une femme d’une ordonnance restrictive à long terme contre Bauer.

Qu’est-ce que cela signifie pour la recherche MLB?

La ligue a initialement mis Bauer en congé le 2 juillet lorsqu’elle a commencé à enquêter sur des allégations d’agression sexuelle contre lui, résultant de deux incidents distincts avec une femme à la résidence de Bauer à Pasadena, en Californie, comme détaillé dans des documents judiciaires.

Même en lock-out ?

Alors que les propriétaires et les joueurs de la Ligue majeure de baseball négocient une nouvelle convention collective, le groupe de recherche de la ligue est toujours au travail.

Quand le bureau du procureur de la République décidera-t-il?

Diverses sources ont indiqué que le cas de Bauer ne sera pas décidé d’une manière ou d’une autre avant au moins janvier et a peu, voire rien, à voir avec les vacances.

Si Bauer n’est pas reconnu coupable, qu’est-ce que cela signifie pour une éventuelle discipline MLB ?

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a le pouvoir d’émettre une suspension même si des accusations criminelles ne sont jamais portées contre Bauer. (Comme ce fut le cas le plus récemment avec le voltigeur des Braves Marcell Ozuna, qui a été suspendu 20 matchs et a vu toutes les accusations initiales de crime et de délit abandonnées lorsqu’il a accepté de participer à un programme de déjudiciarisation.)