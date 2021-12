Dernières nouvelles des Cardinaux après le repêchage LVBP 2021-2022

Aujourd’hui le Brouillon de renforts et de substitutions aux Tournoi à la ronde c’est de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) et ensuite nous présenterons les dernières nouvelles concernant tous les cardinaux de Lara.

En amont du Round Robin du LVBP, les Lara Cardinals ont choisi les joueuses qui renforceront leur équipe pour cette phase du tournoi d’hiver au Venezuela.

L’équipe du crépuscule avait comme option principale le lanceur Junior Guerra et compte tenu du fait qu’il a été choisi par Magallanes, ils ont pris Ramón Flores au premier tour et au deuxième tour en remplacement d’Alí Castillo.

GAMME RENFORCÉE ! Cardenales a sélectionné le voltigeur et joueur de premier but Ramón Flores (ajout) et l'utilitaire Alí Castillo (remplacement) dans le DraftLVBP. Mike Broadway cède sa place.

Les deux derniers champions au bâton sont ici. Prêt pour les séries éliminatoires !

– Lara Cardinals 24 décembre 2021