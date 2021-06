Dernières nouvelles des employés du gouvernement central aujourd’hui : le calendrier d’évaluation de l’APAR 2021 est à nouveau prolongé pour les agents des groupes A, B et C

in

Délai d’évaluation des employés du gouvernement central prolongé.

Rapport d’évaluation de la performance des employés du gouvernement central 2021: Le gouvernement central a une fois de plus prolongé les délais d’enregistrement et d’achèvement du rapport annuel d’évaluation des performances (APAR) pour l’année 2020-21 des agents des groupes ‘A’, ‘B’ et ‘C’ des services publics centraux en raison de la situation résultant du confinement lié au Covid-19. Conformément au calendrier prolongé, l’ensemble du processus APAR sera achevé d’ici le 31 mars 2022. Auparavant, la date limite pour l’achèvement du processus APAR était le 31 décembre 2021.

« Compte tenu de la situation actuelle, il a été décidé de prolonger davantage les délais de distribution/génération en ligne, d’enregistrement et d’achèvement de l’APAR pour l’année 2020-21 pour les agents des groupes « A », « B » et « C » de Central Les services publics, en tant que mesure ponctuelle », a déclaré le DoPT dans son mémorandum daté du 17 juin 2021.

Le DoPT a également déclaré que les délais prolongés pour l’année APAR 2020-21 s’appliqueraient également aux autorités déclarantes/examinatrices/acceptantes, qui ont démissionné de leurs fonctions ou qui ont pris leur retraite le 28.02.2021. Ils seront autorisés à enregistrer leurs remarques jusqu’aux dates limites respectives prolongées.

En outre, la décision transmise vide OM du 14.06.2021 dissociant l’enregistrement et l’achèvement de l’APAR pour l’année 2020-2021 de la conduite de l’examen médical annuel et ensuite la soumission du résumé du rapport médical avant le 31.12.2021, sera maintenue, a déclaré le DoPT.

Auparavant, le DoPT avait prolongé les délais APAR pour les agents des groupes A, B et C du CSS, du CSSS et du cadre du CSCS via le portail SPARROW pour l’année 2020-2021.

« … à la lumière de la situation découlant de Covid-19, il a été décidé avec l’approbation de l’autorité compétente que les délais de distribution/génération en ligne, d’enregistrement et d’achèvement de l’ensemble du processus APAR pour l’année 2020-21, seront prolongés , en tant que mesure ponctuelle, comme spécifié dans l’annexe, à l’égard de tous les agents des groupes A, B et C des cadres CSS/CSSS/CSCS », avait déclaré un mémorandum du bureau du DoPT (OM). “L’assouplissement était soumis à la condition qu’aucune remarque ne soit enregistrée dans l’APAR pour l’année 2020-2021 après le 31.12.2021”, a-t-il ajouté.

