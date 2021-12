Dernières nouvelles d’Omicron : la Norvège INTERDIT de servir de l’alcool dans la ruée pour se protéger contre la recrudescence des cas | Monde | Des nouvelles

L’interdiction durera au moins quatre semaines et couvrira toute la période de Noël et du Nouvel An. Les mesures draconiennes ont été annoncées lundi aux côtés de la fermeture des gymnases et des mesures obligatoires de télétravail pour ceux qui peuvent le faire.

La Norvège a signalé l’une des plus importantes épidémies de la variante Omicron en Europe, avec 958 cas confirmés.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a déclaré : « Il ne fait aucun doute que la nouvelle variante change les règles.

« C’est pourquoi nous devons agir vite et nous devons agir à nouveau.

« Pour beaucoup, cela ressemblera à un verrouillage, sinon de la société, de leur vie et de leurs moyens de subsistance. »

C’est la quatrième fois que les mesures Covid sont renforcées en Norvège au cours des quinze derniers jours.

Pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement a annoncé une limite du nombre de contacts que les gens peuvent avoir et réduit le nombre d’heures où les lieux d’accueil peuvent servir de l’alcool – mais il est maintenant allé plus loin.

L’Institut norvégien de santé publique (FHI) a averti que si aucune mesure n’était prise, la Norvège – un pays de 5,4 millions d’habitants – pourrait voir jusqu’à 300 000 infections quotidiennes à Covid d’ici janvier.

Dans son rapport, le FHI a déclaré : « Déjà en décembre, la variante Omicron entraînera une augmentation du nombre de personnes malades, de nombreuses hospitalisations et une pression importante sur les services de santé et la société, en raison d’absences pour maladie généralisées. »

LIRE LA SUITE : Brexit EN DIRECT : Macron s’apprête à poursuivre les guerres de pêche

Les députés voteront plus tard dans la journée sur les mesures du gouvernement pour passer aux restrictions du plan B, le Premier ministre se préparant à une grande rébellion conservatrice.

Les mesures devraient toujours traverser les Communes avec le soutien du Labour – et augmenteront l’utilisation de masques faciaux à l’intérieur et introduiront des passeports vaccinaux pour les plus grands sites.

S’exprimant devant les Communes, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que la croissance des cas d’Omicron au Royaume-Uni « reflétait désormais l’augmentation rapide que nous observons en Afrique du Sud ».

Il a ajouté : « Le temps de doublement observé actuellement est d’environ tous les deux jours.

« Bien qu’hier nous ayons signalé qu’il y avait 4 713 cas confirmés d’Omicron au Royaume-Uni, l’UKHSA estime que le nombre d’infections quotidiennes était 42 fois plus élevé, à 200 000.

« Les scientifiques n’ont jamais vu une variante de COVID-19 capable de se propager si rapidement, nous devons donc voir ce que nous pouvons faire pour ralentir la progression d’Omicron. »