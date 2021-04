Dernières nouvelles du Brexit: Boris Johnson a demandé d’imposer des tarifs pour sauver la pêche en eaux lointaines | Politique | Nouvelles

Le Royaume-Uni a officiellement rompu ses liens avec Bruxelles à la fin de l’année dernière avec la promesse de «reprendre le contrôle» de ses eaux, mais les droits de pêche entre la Grande-Bretagne et l’UE sont restés une question litigieuse. Le groupe britannique des pêches appelle maintenant le premier ministre à sauver l’industrie de la pêche en imposant des tarifs pour aider à récolter des millions de livres pour l’industrie. Ils ont déclaré que l’UE et la Norvège avaient conclu un accord le mois dernier qui donne à l’UE un quota de 10 000 tonnes de morue arctique dans les eaux côtières norvégiennes pour cette année.

Cela signifie que la Norvège dispose d’environ 25 000 tonnes de morue arctique qu’elle pourrait mettre à la disposition de la flotte britannique.

UK Fisheries a déclaré: “Malgré deux ans de campagne pour sauver l’industrie de la pêche dans les eaux lointaines du Royaume-Uni, notre navire ultramoderne Kirkella est à nouveau amarré à Hull, et nous, à UK Fisheries, n’avons toujours pas accès au navire norvégien. les eaux côtières où nos équipages devraient travailler actuellement.

<< Nous avons fourni au gouvernement une feuille de route de négociation claire et simple qui, sans coûter un sou aux contribuables, nous garantirait un quota de morue arctique dans la zone norvégienne, garantirait de bons emplois à notre équipage et une sécurité financière à leurs familles, et apporterait encore plus. des investissements allant jusqu'à 100 millions de livres sterling dans l'industrie de la pêche dans la région de Humberside, en plus des 120 millions de livres que nos propriétaires y ont déjà investis.

“Mais malgré le soutien de tous les partis tant au niveau national que de la part des politiciens locaux dans le nord-est de l’Angleterre, et malgré le simple bon sens de l’argument selon lequel nous devrions faire en sorte que l’accès sans droits de douane à nos marchés pour les Norvégiens soit conditionnel à ce qu’ils nous offrent l’accès à leurs eaux, le gouvernement n’a pas encore franchi cette étape logique.

«Le Royaume-Uni continue d’offrir à la Norvège quelque chose pour rien, et ce sont nos équipages et notre industrie qui en souffrent.

“Maintenant que nous sommes un État côtier indépendant, le Royaume-Uni doit négocier des quotas avec des pays tiers qui ne sont pas inférieurs à ce que nous aurions si nous étions restés dans l’UE – rien de moins est un échec.

“En Norvège, cela signifie accepter au moins 16,95 000 tonnes de cabillaud arctique sur les 25 000 tonnes réservées aux pays tiers par la Norvège dans sa zone économique. Si le gouvernement était ambitieux et obtenait la totalité des 25 000 tonnes, cela créerait l’expansion de la flotte britannique dans les eaux lointaines avec de nouveaux emplois et l’obtention d’un investissement supplémentaire de 60 à 100 millions de livres sterling dans la flotte. “

