Dernières nouvelles du Brexit : le nouvel accord commercial du Royaume-Uni de 20 milliards de livres sterling soutenu par la Norvège après un contrecoup à Oslo | Politique | Nouvelles

Lors d’une victoire pour le Royaume-Uni, le Parti du progrès, le troisième parti norvégien au Storting, a accepté de soutenir l’accord, ce qui a rendu une majorité de politiciens favorable à l’accord. Le Parti conservateur, l’Union chrétienne-démocrate et le Parti libéral voteront également en faveur de l’accord, faisant 87 membres pour le soutenir.

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a annoncé que l’accord avait été conclu en principe le 4 juin avec l’Islande et le Liechtenstein, membres de l’Espace économique européen.

Avant les vacances d’été, les politiciens norvégiens vont maintenant adopter la législation pour l’accord le 17 juin.

Sivert Bjørnstad, porte-parole de la politique commerciale du Parti du progrès, a déclaré dans un communiqué : « Nous aurions préféré de meilleures conditions pour l’industrie des fruits de mer en Norvège, mais nous voterons toujours pour.

“Ce qui a rendu la décision difficile pour nous, c’est l’opportunité perdue pour l’industrie des fruits de mer.”

Mais les politiciens d’Oslo avaient fait part de leurs craintes que l’accord n’ait de graves conséquences sur les agriculteurs et l’agriculture norvégiens, mettant en péril la perspective de l’accord convenu.

Torgeir Knag Fylkesnes, porte-parole de la politique commerciale de la Gauche sociale, a demandé le report du vote du 17 juin.

Le chef adjoint du septième parti du Storting a déclaré qu’ils avaient besoin de plus de “temps pour se familiariser avec les détails” de l’accord.

Des organismes commerciaux, dont l’Association des agriculteurs norvégiens, ont accusé le gouvernement norvégien dirigé par la Première ministre Erna Solberg d’avoir vendu les agriculteurs dans le cadre de l’accord.

“Nous ne pouvons pas continuer à abandonner des emplois norvégiens à la table des négociations.”

Seafood Norway, qui représente les pêcheurs norvégiens, a déclaré que l’accord serait une “opportunité perdue pour la Norvège”.

Dans leur soumission au Comité, ils ont ajouté : « Le gouvernement a entamé ces négociations avec une ambition claire de sauvegarder et de renforcer les conditions commerciales des produits de la mer norvégiens.

« Le résultat qui a été présenté montre que cet objectif n’a pas été atteint par le gouvernement.

Présentant l’accord au Parlement norvégien, la Première ministre Erna Solberg a déclaré que l’accord était « ambitieux ».

Mme Solberg, une pro-européenne dans un pays qui a rejeté à deux reprises l’adhésion à l’UE, a souligné que l’accord était « global » et profiterait aux entreprises norvégiennes.

Une source proche de la secrétaire au Commerce international Liz Truss a déclaré aujourd’hui : “Cette nouvelle est une grande victoire pour le Royaume-Uni et la Norvège”.

Dans le cadre de l’accord, les droits de douane allant jusqu’à 277 pour cent sur le fromage exporté du Royaume-Uni devraient être réduits.

Les responsables de Whitehall affirment que l’accord signifie également que les entreprises britanniques peuvent soumissionner pour davantage de contrats gouvernementaux dans les pays partenaires d’une valeur d’environ 200 millions de livres sterling par an, et permettra des plafonds sur les frais d’itinérance et des processus de visa plus simples pour les professionnels hautement qualifiés.

Sans l’accord, les droits sur les importations britanniques en provenance d’Islande et de Norvège auraient pu augmenter d’environ 65 millions de livres sterling dans le cadre des accords commerciaux de l’Organisation mondiale du commerce.