Dernières nouvelles du Brexit: “ Sore losers! ” VdL et Barnier ont fustigé des menaces incessantes contre le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Rutger van den Noort, fondateur de Nexit Denktank, a fustigé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et l’ancien négociateur européen du Brexit Michel Barnier pour leurs menaces incessantes contre le Royaume-Uni.

Les deux chefs de l’UE ont continuellement attaqué la Grande-Bretagne sur sa décision de quitter le bloc et émis des menaces sur la mise en œuvre de l’accord de retrait signé avec le Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, lorsque le Parlement européen a finalement ratifié l’accord à Bruxelles, Mme von der Leyen a déclaré que l’UE “n’hésitera pas” à utiliser les mécanismes de résolution des litiges prévus dans l’accord si le Royaume-Uni viole l’accord.

Le même jour, M. Barnier, qui a dirigé les négociations de l’Union européenne avec le Royaume-Uni, a déclaré que le Brexit était une marque d’échec.

M. van den Noort a déclaré à Express.co.uk: “Ce ne sont que de mauvais perdants et ils ne peuvent pas faire de différence car s’ils devaient être totalement amicaux avec le Royaume-Uni après que le Royaume-Uni ait décidé de partir, alors cela n’engagerait que d’autres pays à suivez le même itinéraire.

“Donc, la journée a fait un accord entre eux au début:” Nous allons être comme de gros trous pour le Royaume-Uni tout le temps. Parce que si nous voulons être ces gars-là, cela effraiera les autres pays “.

“Et il est vrai que, par exemple, dans les médias néerlandais, ils adoptent cette image du Royaume-Uni étant le type stupide de quitter l’UE et l’UE étant le pays du lait et du miel, où tout le monde devrait être.

«Et si vous partez, vous êtes stupide et ainsi de suite.

“Donc c’est juste pour engager ces médias et faire passer ce mot qui fait penser aux gens qu’ils ont pris la bonne décision de rester plutôt que de prôner la décision parfaite du peuple britannique de sortir.”

LIRE LA SUITE: L’esturgeon suscite la fureur face aux projets “ injustes ” d’exclure les Écossais du vote

Le Royaume-Uni et l’UE sont en désaccord sur les efforts visant à réduire une partie de la bureaucratie que les arrangements ont créée sur le mouvement des marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Mme Dodds répondait à une question de l’Assemblée de Caoimhe Archibald qui avait exhorté le ministre à développer une stratégie pour permettre à la région de maximiser les “opportunités” offertes par le protocole, en particulier la capacité “unique” de commercer librement dans le marché intérieur britannique. et le marché unique de l’UE.

Mme Archibald, députée du Sinn Fein, a déclaré qu’Invest NI avait mis en évidence 30 nouvelles opportunités d’investissement à l’étranger depuis le début de l’année.

Cependant, dans sa réponse, la ministre du DUP, Mme Dodds, a souligné les problèmes que le protocole avait créés.

Elle a déclaré: “En ce qui concerne le protocole, nous devons absolument régler les dommages que le protocole fait à ces chaînes d’approvisionnement et aux entreprises sur lesquelles j’écris chaque semaine à Lord Frost et les difficultés qu’ils rencontrent avec leur commerce de GB à NI. . “

Mme Dodds a ajouté: “Bon nombre des difficultés que rencontrent les entreprises ne sont pas dues au Brexit, elles sont en fait dues au protocole, et elles sont dues au fait que les partis de cette Assemblée ont voté et ont demandé avec acharnement la mise en œuvre rigoureuse de ce protocole.

«Nous devons donc vraiment regarder la situation dans son ensemble pour l’investissement en Irlande du Nord et nous devons offrir aux gens une vision holistique de ce que l’Irlande du Nord a à offrir.

“Et j’espère que le gouvernement écoute et écoutera et qu’en fait l’UE s’arrêtera sur cette trajectoire obstinée de punir l’Irlande du Nord, et de ne pas l’aider, comme il l’a prétendu tant de fois dans le passé qu’elle était disposée à le faire.”