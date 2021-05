Dernières nouvelles du directeur de la CBI: Comment CJI NV Ramana, le Congrès, a opposé son veto aux deux principaux choix du directeur de la CBI

YC Modi est actuellement le chef de l’Agence nationale d’enquête et prend sa retraite à la fin de ce mois. Asthana dirige le BSF et prend sa retraite en juillet.

Deux pionniers dans la course au poste de directeur du Bureau central d’enquête (CBI), qui étaient également considérés comme les meilleurs choix du gouvernement, ont été éliminés après que le juge en chef de l’Inde NV Ramana a invoqué la “ primauté du droit ”. Les officiers du lot de 1984, YC Modi et Rakesh Asthana, ne sont plus en lice pour le poste. YC Modi appartient au cadre Assam-Meghalaya tandis qu’Asthana appartient au cadre du Gujarat. Le gouvernement a dû abandonner les deux candidats après que le juge en chef de l’Inde, NV Ramana, ait cité une directive de la Cour suprême sur la nomination des chefs de police. Selon les rapports, le juge en chef a souligné que, conformément aux directives de la cour suprême, telles que mentionnées dans l’affaire Prakash Singh de mars 2019, aucun officier dont la retraite est inférieure à six mois ne devrait être nommé chef de la police. Alors que le chef de l’opposition Adhir Ranjan Chowdhury s’est prononcé en faveur du CJI Ramana, le Premier ministre Narendra Modi a accepté en disant que la primauté du droit serait respectée lors de la sélection. Le comité de sélection comprend notamment le juge en chef de la Cour suprême, le premier ministre et le chef de l’opposition. CJI Ramana et Chowdhury se rangeant du côté de la «primauté du droit», les deux principaux choix du Centre ont été opposés 2: 1.

YC Modi est actuellement le chef de l’Agence nationale d’enquête et prend sa retraite à la fin de ce mois. Asthana dirige le BSF et prend sa retraite en juillet. Les deux fonctionnaires ont servi dans la CBI et ont la confiance du gouvernement Modi.

Le panel s’est finalement mis d’accord sur trois noms, dont le chef du CISF Subodh Kumar Jaiswal, le DG SSB Kumar Rajesh Chandra et le secrétaire spécial du ministère de l’Intérieur (MHA) VSK Kaumudi. Le Département du personnel et de la formation avait soumis une liste de 109 officiers le 11 mai, dans laquelle seuls ces trois officiers au pouvoir central avaient plus de six mois avant leur retraite.

Alors que Kumar Rajesh Chandra devrait prendre sa retraite en décembre de cette année, Subodh Kumar Jaiswal prendra sa retraite en septembre de l’année prochaine et Kaumudi en novembre de l’année prochaine. D’un autre côté, Jaiswal est le plus ancien parmi les trois officiers. Si le gouvernement considère l’ancienneté, Jaiswal apparaîtra comme le choix naturel et si une expérience de travail antérieure avec le CBI est mise en avant, Kaumudi sera le choix pour le poste car il est le seul à avoir déjà travaillé avec le CBI. Selon les rapports, l’exigence d’une expérience préalable de CBI n’est pas une règle.

Un haut responsable de l’établissement de la sécurité a déclaré à l’Indian Express que le jugement Prakash Singh portait sur la nomination de DGP de la police d’État, car les nominations pour CBI sont guidées par le jugement rendu dans l’affaire Vineet Narain, la loi CVC et la loi Lokpal. L’officier a déclaré que l’insistance de CJI Ramana pouvait désormais se répercuter sur les nominations à l’IB et à R&AW. Les responsables de la CBI, de l’IB et du R&AW ont des mandats fixes de deux ans.

