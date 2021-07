Dernières nouvelles du prince Charles: Royal propose de tirer sur le penalty de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 – photos | Royale | Nouvelles

Le président Biden devrait signer vendredi un décret exécutif qui réprime les pratiques anticoncurrentielles des Big Tech, du travail et d’autres secteurs de l’économie. L’ordonnance comprend 72 actions et recommandations, en réponse aux préoccupations croissantes concernant la consolidation des entreprises et l’efficacité des lois antitrust existantes. L’ordre radical impliquera également plus d’une douzaine d’agences fédérales, […] More