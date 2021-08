Dernières nouvelles du remaniement du cabinet de Yogi Adityanath, extension du cabinet de l’Uttar Pradesh

in

Extension du cabinet de Yogi Adityanath : Le gouvernement BJP prévoit d’introniser des dirigeants de communautés comme Nishad, Jat, Gurjar et Brahmin pour contrer le récit établi par l’opposition.

Élargissement du cabinet de l’Uttar Pradesh : Dans un grand mouvement politique avant les élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh de l’année prochaine, le ministre en chef Yogi Adityanath pourrait bientôt élargir son cabinet pour accueillir certains dirigeants boudeurs ainsi que pour rectifier l’équation du scrutin. Selon un rapport, le gouvernement du BJP envisage d’introniser des dirigeants de communautés comme Nishad, Jat, Gurjar et Brahmin pour contrer le récit établi par l’opposition.

CM Yogi Adityanath avait récemment rencontré le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et le président du parti JP Nadda au milieu des pourparlers sur l’élargissement du cabinet. Selon ABP News, des dirigeants comme Jitin Prasada, Ashish Patel, Sanjay Nishad, Ravi Sonkar, Manju Sivach, Sahendra Singh Ramala, Tejpal Nagar, Sangita Balwant Bind, Somendra Tomar, Sanjay Gond, Mahendra Pal Singh et Rahul Kaul sont parmi les principaux prétendants.

Ceci est une histoire en développement.

