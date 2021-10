Avec deux matches à disputer, l’équipe nationale allemande s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en remportant le groupe J. Elle est la première nation au monde, avec le Qatar, pays hôte, à se qualifier pour le tournoi de l’année prochaine. Avant le match, l’Allemagne devait gagner et l’Arménie ne pouvait pas perdre contre la Roumanie. L’Allemagne a pris les choses en main avec une victoire 4-0 en Macédoine du Nord, tandis que l’Arménie n’a pas pu faire le travail en Roumanie – s’inclinant 1-0.

Après avoir perdu contre la Macédoine du Nord en Allemagne lors de la première rencontre, l’Allemagne a remporté une victoire facile avec les quatre buts inscrits en seconde période. Thomas Müller du Bayern Munich a aidé les deux premiers buts de Kai Havertz et Timo Werner. Werner a également marqué le troisième but suivi du premier but international du Bayern Jamal Musiala pour porter le score à 4-0.

Les quadruples champions du monde feront leur 18e apparition consécutive et leur 20e participation au classement général des finales de la Coupe du monde. Après une performance décevante lors de la finale 2018 en Russie, l’Allemagne fondera de grands espoirs sur l’ancien patron du Bayern Munich – Hansi Flick – et mourir Mannschaft.