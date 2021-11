Dernières nouvelles sur la cryptographie : pourquoi Bitcoin est-il en panne aujourd’hui ?

Bitcoin (CCC :BTC-USD) est en baisse aujourd’hui et certains commerçants de crypto se demandent pourquoi ? Nous plongeons dans les dernières nouvelles sur la cryptographie pour répondre à cette question !

Bitcoin a eu une tendance à la baisse toute la semaine et il semble que la peur soit la principale force derrière cette chute. Après que BTC a atteint un nouveau sommet historique ce mois-ci, le prix des jetons a commencé à baisser avec le sentiment pour la crypto.

Il y a très probablement plusieurs raisons pour lesquelles Bitcoin est en panne aujourd’hui. Cela inclut les commerçants qui craignent une baisse malgré sa récente hausse. Cela a du sens car un nouveau record absolu verra certains commerçants encaisser leurs bénéfices.

Cela est dû au fait que les traders à court terme entrent et sortent de la crypto quand ils le jugent bon. D’un autre côté, il y a les baleines, qui achètent toujours du BTC même si le prix diminue. Ces commerçants ont une position haussière qui les amène à croire que la crypto va rebondir et même augmenter plus haut qu’auparavant.

Alors, où exactement les investisseurs peuvent-ils s’attendre à ce que le prix du Bitcoin se dirige? Si les récentes prévisions de prix se vérifient, la crypto devrait se remettre de cet automne et atteindre de nouveaux sommets. Cela comprend une estimation de 98 000 $ d’ici la fin du mois. Un autre prétend que les commerçants pourraient voir le BTC atteindre 250 000 $ par jeton en 2022.

Sur la base de ces prévisions de prix, les investisseurs qui continuent de détenir Bitcoin souriront bientôt. Même ainsi, personne ne peut blâmer les commerçants d’avoir encaissé la crypto lorsqu’elle a atteint son plus récent sommet historique. Beaucoup sont encore conscients de la chute massive que BTC a subie plus tôt cette année et veulent probablement éviter ce risque eux-mêmes.

BTC est en baisse de 1,9% sur une période de 24 heures vendredi matin.

