Dernières nouvelles sur la date, le lieu, le lieu et l’heure de la confrontation au titre des poids lourds alors qu’Eddie Hearn fait une annonce

C’est le combat que tous les fans de boxe veulent voir et nous semblons plus proches d’apprendre quand Tyson Fury vs Anthony Joshua aura lieu.

Joshua a remporté une brillante victoire par élimination directe pour terminer 2020 en tant que champion WBA, IBF et WBO en battant Kubrat Pulev à Wembley Arena, puis a accueilli un combat d’unification avec Fury dans la foulée.

Anthony Joshua et Tyson Fury devraient s’affronter cette année

Le Gypsy King, qui a remporté sa propre victoire incroyable en 2020 contre Deontay Wilder pour prendre le bracelet WBC, est maintenant prêt à affronter son rival britannique en 2021.

Des contrats ont été signés pour l’affrontement incontesté, mais un accord sur le site doit encore être conclu et de grandes questions demeurent sur les détails du match historique.

Fury vs Joshua: Quand cela pourrait-il arriver?

Fury et Joshua ont conclu un accord de deux combats, mais les détails sur la date et le lieu n’ont pas encore été confirmés.

Cependant, le promoteur Eddie Hearn l’a réduit à deux dates en août, le match revanche venant ensuite vers la mi-décembre ou au début de 2022.

«7 août / 14 août», a déclaré Hearn à Sky Sports News.

«Je pense que c’est un très mauvais secret que le combat se déroule en Arabie saoudite.

«Cela ne me dérange pas de vous donner cette information, Bob Arum l’a déjà fait.»

On pense que les conditions financières indiquent que le premier combat sera un partage de la bourse 50/50, tandis que le match revanche sera un partage 60/40 en faveur de celui qui remportera le premier.

Le combat sera d’unifier les titres mondiaux des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO et devrait être le plus grand de l’histoire de la boxe britannique.

Salle de match

Anthony Joshua a détruit Kubrat Pulev en décembre Fury vs Joshua: Qu’est-ce qui a été dit?

Il y a eu beaucoup de discussions de la part de personnes qui ne sont pas directement impliquées, mais Hearn, l’homme au centre de tout cela, est resté convaincu que le méga-combat aura lieu.

L’argent était l’un des problèmes qui retarderait les choses, mais Joshua est apparu sur Jonathan Ross Show d’ITV le samedi 18 avril et a confirmé qu’il s’était engagé dans le combat.

Il a déclaré: «J’ai signé ma version de l’accord. Nous l’avons envoyé [Tyson] une bonne offre, je suis sûr qu’il ne refusera pas.

«Il veut le combat, sans aucun doute, moi aussi et plus que moi et lui, tout le public le veut.

Pronostics Anthony Joshua vs Tyson Fury: Mike Tyson, Wladimir Klitschko et plus sur qui remporte la confrontation des poids lourds

«J’ai mis ma boule de cristal là-bas et je dis que ça va arriver cette année à cent pour cent. Je suis presque sûr que ce sera cette année. Fin juillet, début août.

“Où? C’est ça le retard, à cause de cette pandémie. Nous voulons que les gens viennent sur place. Il s’agit simplement de trouver le bon emplacement. Pour moi, Wembley serait l’idéal.

Et Fury ne peut voir qu’un seul résultat.

«Quand je dis que je le briserai en morceaux et que ce ne sera pas un combat difficile, comme je l’ai dit, je vais frapper [Deontay] Wilder et je l’ai fait, je vais le répéter ici – je couperai Anthony Joshua comme un couteau chaud dans le fromage.

Tyson Fury – Instagram

Arum est sceptique à propos de l’accord saoudien de Hearn

Hearn a réitéré à Joshua, qui a publiquement appelé le camp de Fury à faire avancer les choses, qu’il est satisfait du combat et que ses citations viennent après des paroles inquiétantes du co-promoteur britannique de Fury, Frank Warren, qui a exprimé son inquiétude à propos des Saoudiens.

Warren a déclaré que Fury ne signerait pas son contrat de contrat de site tant que l’argent ne serait pas garanti par une banque.

Hearn a cherché à apaiser ces craintes: «Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles nous avons conclu l’accord pour Andy Ruiz – cet événement était spectaculaire.

«En tant que partenaires, ils ont également été fantastiques, donc nous sommes très à l’aise.

«Anthony est à l’aise, il connaît ces gens, ils ont tenu chacune de leurs promesses la dernière fois. Nous sommes prêts à partir.

«C’est l’une des choses à cocher dans les prochains jours – espérons-le – quelques jours.”

Hearn et Warren ont donné des mises à jour