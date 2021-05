Dernières nouvelles sur le Brexit: Boris Johnson salue un «nouveau record» avec l’Inde dans le cadre d’un accord commercial d’un milliard de livres sterling | Politique | Nouvelles

Liz Truss soumet la candidature du Royaume-Uni pour rejoindre le PTPGP

Les ministres ont convenu d’un nouveau partenariat commercial renforcé (ETP) qui stimulera «les relations commerciales et économiques bilatérales» avec la cinquième économie mondiale. L’accord devrait être annoncé par le Premier ministre Boris Johnson alors qu’il rencontrera son homologue indien Narendra Modi lors d’un sommet aujourd’hui dans le but de construire une nouvelle relation avec New Delhi.

Dans le cadre de cet accord, l’Inde investira plus de 533 millions de livres sterling dans l’économie britannique.

Plus de 6 500 nouveaux emplois seront créés grâce aux investissements dans des secteurs en croissance tels que la santé et la technologie.

L’accord devrait également permettre aux produits britanniques tels que les pommes, les poires et les coings britanniques d’entrer pour la première fois sur le marché indien et ouvrir la voie à un accord de libre-échange (ALE) plus large qui réduira les droits de douane sur le whisky et les voitures.

Les homologues britanniques et indiens ont également déclaré que cela améliorerait les échanges transfrontaliers et les normes afin de permettre aux investisseurs et exportateurs britanniques de faire plus facilement des affaires en Inde.

L’argeement indien est le dernier ETP commercial post-Brexit (Image: GETTY)

Shri Piyush Goyal, ministre indien du commerce et de l’industrie (Image: Shri Piyush Goyal / ministre indien du commerce)

Dans le cadre du nouvel accord, l’accord devrait également renforcer la coopération en matière de vaccins entre les deux pays.

Un investissement de 240 millions de livres sterling sera effectué par le Serum Institute of India, qui soutiendra la recherche et le développement, soutiendra les essais cliniques et éventuellement la fabrication de vaccins.

Serum, le plus grand fabricant de vaccins au monde, a lancé des essais de phase 1 au Royaume-Uni sur un vaccin nasal à dose unique contre le coronavirus.

Les responsables de Whitehall ont déclaré que le nouveau partenariat aiderait le Royaume-Uni et le monde à lutter contre la pandémie de coronavirus et d’autres maladies mortelles.

Boris Johnson a déclaré avoir atteint de “ nouveaux sommets ” avec l’Inde (Image: PA)

Avant l’annonce de l’accord, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Comme tous les aspects des relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, les liens économiques entre nos pays rendent notre peuple plus fort et plus sûr.

«Chacun des plus de 6 500 emplois que nous avons annoncés aujourd’hui aidera les familles et les communautés à se remettre du coronavirus et à stimuler les économies britannique et indienne.

«Dans la décennie à venir, avec l’aide du nouveau partenariat signé aujourd’hui et d’un accord de libre-échange global, nous doublerons la valeur de notre partenariat commercial avec l’Inde et porterons la relation entre nos deux pays à de nouveaux sommets.»

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a eu une série de discussions avec son homologue Shri Piyush Goyal pour mener à bien l’ETP.

Secrétaire au commerce international Liz Truss (Image: GETTY)

Mme Truss a déclaré que les relations commerciales de l’Inde valaient 23 milliards de livres sterling en 2019 avec plus de 383 entreprises indiennes au Royaume-Uni soutenant 82000 emplois.

Des sources proches de Mme Truss ont déclaré hier soir à l’Express que l’accord était l’un des accords «les plus importants» conclus en Grande-Bretagne après le Brexit.

Une source proche du secrétaire au Commerce international a ajouté: «L’accord montre que le Royaume-Uni post-Brexit est ouvert aux affaires, c’est un formidable coup de pouce pour nous.

«L’Inde est un ami et un allié important du Royaume-Uni.»

Alex Ellis, haut-commissaire britannique en Inde, a déclaré qu’il y avait une «diaspora fantastique» entre les deux pays.

Chronologie du Brexit (Image: Express Newspapers)

Il a ajouté: «Nous voulons profiter de l’occasion pour lancer cette nouvelle relation que nous recherchons maintenant que nous avons quitté l’Union européenne.

«Les deux pays examinent comment nous pouvons mieux reconstruire à partir du COVID d’une manière qui rapproche les deux pays.

«Notre premier ministre connaît bien l’Inde, il s’est souvent rendu en Inde et il a très envie de venir.

Un porte-parole du Premier ministre indien a déclaré hier soir: “L’Inde et le Royaume-Uni entretiennent un partenariat stratégique depuis 2004.

«Elle a été marquée par des échanges réguliers de haut niveau et des convergences croissantes dans divers domaines.

«Le Sommet sera une occasion importante d’élever nos liens stratégiques aux multiples facettes et de renforcer la coopération sur les questions régionales et mondiales d’intérêt mutuel.

<< Une feuille de route complète à l'horizon 2030 sera lancée pendant le sommet, qui ouvrira la voie à une nouvelle expansion et à un approfondissement de la coopération Inde-Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie dans cinq domaines clés, à savoir les relations interpersonnelles, le commerce et la prospérité, la défense et la sécurité. , action climatique et santé. "

Cela intervient alors que les ministres se sont précipités pour augmenter l’aide au système de soins de santé en Inde dimanche en fournissant plus de ventilateurs à oxygène et des conseils d’experts.

Les médecins de tout le pays sont aux prises avec une flambée des infections à coronavirus qui tue des milliers de personnes par jour.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Rabb, a déclaré que le Royaume-Uni enverrait 1 000 ventilateurs supplémentaires en Inde.

En outre, le NHS crée un groupe consultatif pour partager son expertise avec les autorités indiennes.

Les cas ont grimpé d’environ huit millions depuis la fin du mois de mars, le Premier ministre indien Narendra Modi étant de plus en plus pressé de prendre des mesures décisives pour inverser la flambée.