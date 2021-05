Dernières nouvelles sur le Brexit: Liz Truss entame des pourparlers pour clôturer un ALE post-Brexit dans six pays | Politique | Nouvelles

Les ministres ont entamé des négociations avec leurs homologues du Conseil de coopération du Golfe (CCG) dans le but de réduire les droits de douane sur les principales importations et exportations, y compris les voitures et le pétrole brut. Les six pays du Conseil de coopération du Golfe comprennent Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les chiffres du gouvernement britannique montrent que le commerce des pays du Golfe représentait 35 milliards de livres sterling du commerce de 40 milliards de livres sterling du Royaume-Uni avec le Moyen-Orient en 2018.

En 2018, les exportations vers les Émirats arabes unis, l’un des pays du Golfe, en provenance du Royaume-Uni ont totalisé plus de 10,5 milliards de livres sterling et avec un excédent commercial de plus de 4 milliards de livres sterling.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a eu des entretiens aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite le mois dernier pour présenter un examen conjoint du commerce et des investissements entre le Royaume-Uni et le CCG, qui débouchera sur un accord.

Les responsables de Whitehall ont déclaré que le Royaume-Uni était «très désireux» de conclure un accord commercial avec le CCG pour améliorer l’accès aux marchés du Moyen-Orient.

Une source proche de la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré: «Un accord commercial du CCG serait le joyau de la couronne du commerce britannique au Moyen-Orient.

«Un accord avec le CCG aiderait à placer le Royaume-Uni sur la scène mondiale dans le commerce post-Brexit.»

Simon Penney, délégué commercial pour le Moyen-Orient, a déclaré que le CCG était un «partenaire d’une importance cruciale».

Il a ajouté: «Nous avons la liberté de déterminer les conditions dans lesquelles nous faisons des affaires dans le monde.»

Lord Lister a fait l’éloge de l’accord de Mubadala qui est un «exemple rare» du gouvernement britannique investissant conjointement avec un fonds de richesse pour des opportunités de croissance.

Il a souligné: «Je pense que cela nous donne beaucoup d’opportunités.»