Dernières nouvelles sur le Brexit: VDL lance une riposte furieuse à Lord Frost après l’attaque du chef du Brexit | Politique | Nouvelles

Le ministre du Cabinet a appelé Bruxelles à bouger et a affirmé que les accords relatifs au Brexit «n’avaient aucun sens». Dans un éditorial du Mail de dimanche, Lord Frost a ajouté: «Il n’y a aucune preuve que des marchandises ne répondant pas aux normes de l’UE entrent dans le marché unique de l’UE via l’Irlande du Nord.

«Toute cette paperasse et ces contrôles – pour faire face à un risque qui n’existe pas.

«L’UE a une vision très puriste de tout cela.

«Il semble vouloir traiter les marchandises acheminées vers l’Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni de la même manière que l’arrivée d’un vaste porte-conteneurs chinois à Rotterdam.

«Nous n’avions pas prévu cela lorsque nous avons approuvé le Protocole et cela n’a aucun sens.»

Répondant à l’attaque de Lord Frost, la Commission européenne a déclaré que les commentaires du journal étaient “inutiles” et a exhorté le gouvernement britannique à “respecter ses engagements politiques”.

Le porte-parole de la Commission européenne, Daniel Ferrie, a déclaré: “Comme l’a récemment déclaré le président von der Leyen:” Nous avons besoin de solutions – et non de phrases sonores – si nous voulons que le protocole fonctionne dans l’intérêt de tout le monde en Irlande du Nord.

“” C’est l’engagement et la responsabilité que nous avons tous pris lorsque nous avons accepté le protocole. Et l’UE est résolue dans sa détermination à le faire fonctionner. “

“L’UE et le Royaume-Uni ont convenu – il y a un peu plus d’un an, après de longues négociations – que le protocole était le meilleur moyen de protéger la paix et la stabilité en Irlande du Nord.

“Il fournit une solution en Irlande du Nord aux problèmes créés par le Brexit et au type de Brexit choisi par le gouvernement britannique actuel. Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons mettre en œuvre notre accord.

LIRE LA SUITE: Avertissement de l’UE: la crise se profile alors que le bloc devrait perdre 675 milliards de livres sterling

«Il s’agit d’une responsabilité partagée et nous attendons du Royaume-Uni qu’il respecte son engagement politique.

«À chaque étape du processus, l’UE a essayé de renforcer le dialogue et de travailler de manière constructive avec le Royaume-Uni au niveau technique et politique pour trouver des solutions, conformément au protocole, concernant les problèmes de mise en œuvre en suspens.

«C’est pourquoi nous nous sommes engagés intensivement avec nos homologues britanniques au niveau des experts. Ces échanges ont été constructifs. Nous progressons.

«Nous poursuivrons cet engagement afin de trouver des solutions. Les divers commentaires inutiles dans la presse ne nous empêcheront pas de le faire. Notre objectif est de faire en sorte que le Protocole fonctionne pour le peuple d’Irlande du Nord et dans toute l’île d’Irlande.

NE MANQUEZ PAS:

Crise de la zone euro: les anciens dirigeants de la BCE émettent un avertissement accablant sur la dette [INSIGHT]

De nouvelles manifestations éclatent en Espagne suite à la fermeture de Nissan – [VIDEO]

Brexit LIVE: Macron menace de couler un accord de financement avec le Royaume-Uni [LIVE BLOG]

«Seules des solutions communes, convenues dans les organes mixtes établis par l’accord de retrait, peuvent apporter la stabilité et la prévisibilité dont les personnes et les entreprises ont besoin pour profiter des opportunités du protocole.

“Enfin, le vice-président Šefčovič reste déterminé à s’engager avec les parties prenantes en Irlande du Nord – conjointement avec Lord Frost – pour écouter leurs préoccupations et voir ce qui peut être fait.”

Après que le Royaume-Uni a quitté l’orbite de l’Union européenne au début de cette année, des contrôles et des tarifs ont été introduits sur certaines marchandises transitant de la Grande-Bretagne continentale vers l’Irlande du Nord, qui a une frontière terrestre avec l’Irlande, membre de l’UE.

Les contrôles ont déclenché la colère et la perception parmi les syndicalistes pro-britanniques d’Irlande du Nord que l’accord sur le Brexit les sépare du reste du Royaume-Uni, un changement qui, selon eux, pourrait faire échouer l’accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence dans ce pays.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui avait promis qu’il y aurait un commerce sans entraves entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, a prolongé unilatéralement une période de grâce sur certains contrôles afin de minimiser les perturbations d’approvisionnement, une décision que Bruxelles a déclaré avoir violé l’accord de divorce du Brexit.

Aujourd’hui, la Grande-Bretagne demande à l’UE d’introduire des contrôles lentement, selon la BBC. À partir d’octobre, les contrôles des produits à base de viande fraîche pourraient commencer, s’étendant aux produits laitiers, aux plantes et au vin à partir de fin janvier 2022, a déclaré la BBC.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne souhaitait que des solutions soient trouvées rapidement et a appelé l’UE à adopter une “approche basée sur les risques” pour le commerce avec l’Irlande du Nord.

Préserver la paix délicate sans permettre au Royaume-Uni de se détourner du marché unique de l’UE via la frontière irlandaise a été l’une des questions les plus difficiles de près de quatre ans de discussions tortueuses sur les conditions de la sortie de la Grande-Bretagne du bloc.

Certains craignent que le différend sur le protocole de l’Irlande du Nord, conçu pour empêcher une frontière «dure», ne se transforme en violentes manifestations dans la province dans les mois à venir.