Dernières nouvelles sur le coronavirus: les cas actifs en Inde les plus bas depuis mars 2020, enregistre 11 850 nouveaux cas et 555 décès au cours des dernières 24 heures

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Today News, cas récents de Covid-19 : L’Inde a enregistré 11 850 nouveaux cas et 555 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données partagées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Le nombre de dossiers actifs s’élève à 1 36 308, ce qui est le plus bas en 274 jours. Cependant, le taux de létalité est passé à 1,35%. À ce jour, 111,40 doses de vaccin crore ont déjà été administrées dans le pays dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19.

Un responsable du ministère de la Santé a déclaré que quatre nouveaux cas de COVID-19 avaient été signalés samedi dans l’Arunachal Pradesh, le nombre s’élevant à 55 212. Le nombre d’infections dans le Thane du Maharashtra est passé à 5 67 409 après que 130 nouveaux cas ont été enregistrés. Selon les données officielles, sur les 555 derniers décès de Covid-19, 471 sont du Kerala et 41 du Maharashtra. Les données du gouvernement montrent également un total de 4 63 245 décès signalés jusqu’à présent dans le pays, dont 1 40 516 du Maharashtra, 38 140 du Karnataka, 36 259 du Tamil Nadu, 35 511 du Kerala, 25 093 de Delhi, 22 905 de l’Uttar Pradesh et 19 294 de Bengale-Occidental.

