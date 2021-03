Dernières nouvelles sur quand et où l’affrontement pour le titre des poids lourds se produira alors que les contrats pour l’accord de deux combats sont confirmés

C’est le combat que tous les fans de boxe veulent voir et Tyson Fury contre Anthony Joshua EST ACTIVÉ pour plus tard cette année.

Joshua a remporté une superbe victoire à la fin de 2020 en tant que champion IBF, WBA et WBO en battant Kubrat Pulev à Wembley Arena de manière brutale.

Anthony Joshua et Tyson Fury devraient s’affronter cette année

AJ s’est félicité d’un combat avec Fury au lendemain de sa superbe victoire et la première partie de l’année a vu beaucoup de spéculations sur le moment où cela pourrait avoir lieu.

Le Gypsy King, qui a remporté sa propre victoire incroyable en 2020 contre Deontay Wilder pour prendre le bracelet WBC, est maintenant prêt à affronter son rival britannique en 2021.

Une annonce sur le combat pour le titre des poids lourds a été faite mais des questions demeurent sur les détails du match historique…

Fury vs Joshua: Quand cela pourrait-il arriver?

Fury et Joshua ont conclu un accord de deux combats, mais les détails sur la date et le lieu n’ont pas encore été confirmés.

Tous les discours des deux camps visaient une date à fin juin ou début juillet.

Cependant, le co-promoteur de Fury, Bob Arum, a récemment révélé que les problèmes liés à la pandémie compliquaient les transactions potentielles de sites.

Arum a déclaré à BoxingScene: «Regardez, tout le monde est coincé dans la même chose, le coronavirus. Personne ne va mettre de l’argent pendant que le virus aura un impact sur les spectateurs et tout.

«Tous ces athlètes sont mécontents, mais moi aussi je suis malheureux. Tout le monde est donc malheureux. Soyez juste patient et ça va se redresser.

Les conditions financières indiqueront probablement que le premier combat sera un partage de la bourse 50/50, tandis que le match revanche sera un partage 60/40 en faveur de celui qui remportera le premier.

Le combat sera d’unifier les titres mondiaux des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO et devrait être le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.

Pronostics Anthony Joshua vs Tyson Fury: Mike Tyson, Wladimir Klitschko et plus sur qui remporte la confrontation des poids lourds

Salle de match

Anthony Joshua a détruit Kubrat Pulev en décembre Fury vs Joshua: Qu’est-ce qui a été dit?

L’énorme combat a été officiellement confirmé par le promoteur Eddie Hearn le lundi 15 mars alors qu’il déclarait à ESPN: «Nous aimerions obtenir une entente de site confirmée le mois prochain.

«Le plus dur est de toujours amener tout le monde à mettre le crayon sur papier. Mais il s’agissait d’un effort majeur de la part de toutes les parties pour que cela dépasse les bornes. Vous aviez des promoteurs rivaux, des réseaux rivaux et des combattants rivaux.

«Je pense que nous avons fait le plus dur.

«En parlant pour moi, Anthony et son équipe à la direction de 258, je sais à quel point nous avons travaillé dur ces derniers mois et je pense juste que ce combat est si grand que ce n’est pas une vente difficile.

«Nous avons déjà eu des approches de huit ou neuf sites.

«Les offres proviennent de plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Amérique.

«C’est le plus gros combat de boxe et l’un des plus grands événements sportifs au monde. Ce sera une victoire majeure pour un pays qui veut se mettre en valeur. »

. – .

Tyson Fury a battu Deontay Wilder en février 2020 Fury vs Joshua: où cela pourrait-il arriver?

Les fans britanniques aimeraient clairement que le combat se déroule au Royaume-Uni avec Wembley un candidat extérieur.

Mais l’argent sera un facteur déterminant dans l’épreuve de force des superstars, Warren concédant à talkSPORT que le Royaume-Uni manquera probablement d’accueillir l’événement.

Eddie Hearn avait précédemment nommé Singapour, Dubaï, le Qatar, l’Amérique et la Chine comme options possibles, bien que l’Arabie saoudite soit la favorite pour accueillir le super combat.

Les problèmes en cours entourant le verrouillage du COVID-19 joueront également un rôle central dans l’endroit où le combat pourrait avoir lieu.

En ce qui concerne l’emplacement, le co-promoteur de Fury aux États-Unis, Arum, a déclaré: «L’endroit approprié aurait été le Royaume-Uni.

Intriguant Anthony Joshua vs Tyson Fury Undercard plan envisagé par Eddie Hearn et Bob Arum

«Mais avec les restrictions et l’incertitude, nous recherchons un site ailleurs – que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie.

« Et je suis sûr qu’une fois que nous aurons signé ce document, nous pourrons conjointement sélectionner le site et le faire annoncer. »

Hearn a donné un aperçu de l’endroit où le combat pourrait avoir lieu, en disant: «Vous les séparez probablement en mai, juin, puis novembre, décembre [for the rematch].

«Je pense qu’il s’agit de savoir où et bien sûr ils sont deux champions du monde des poids lourds britanniques, et si l’un de ces combats au moins n’avait pas eu lieu au Royaume-Uni, ce serait dommage.

«Je sais qu’en fin de compte, les gens pensent que c’est ma décision, mais ce n’est vraiment pas le cas. Nous prendrons toutes les offres qui viendront du monde entier et les présenterons aux deux équipes et aux deux combattants.

« En fin de compte, normalement, la plus grande offre l’emporte. »