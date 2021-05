Dernières prévisions météo de la BBC: l’air subtropical de l’Atlantique frappera le Royaume-Uni la semaine prochaine | Météo | Nouvelles

Au cours du week-end, de fortes pluies et du tonnerre devraient être attendus dans certaines régions, ainsi que des températures froides. Cependant, vers le milieu de la semaine prochaine, les conditions de «l’Atlantique subtropical» feront grimper les températures dans certaines parties du pays.

Le présentateur météo de la BBC, Ben Rich, a prédit: «Vendredi, nous nous trouvons dans un peu de no mans-land entre les systèmes météorologiques, l’un bas à l’est, l’autre vers l’ouest.

«Un vent du nord tente de s’installer, mais je ne pense pas que cela fera énormément de progrès, mais cela apportera davantage de ce temps légèrement plus froid dans les régions du nord et de l’est et avec beaucoup de nuages ​​également.

«Un ciel plus ensoleillé pour le sud-ouest de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, mais avec ce soleil de nouveau, nous verrons certaines de ces fortes averses commencer.

«Avec ce vent du nord à seulement 10 degrés pour Aberdeen, 11 pour Newcastle.»

À partir de vendredi soir, une bande de pluie poussera vers le nord-est à travers le Royaume-Uni, apportant des averses fortes et orageuses.

Les températures chuteront à 11-14 degrés samedi, bien que des plaques de soleil traversent.

Dimanche verra également un mélange de «fortes averses et orages» avec des périodes ensoleillées pour certaines régions.

La plupart du Royaume-Uni devrait voir des températures comprises entre 12 et 15 degrés.

Selon les perspectives mensuelles de la BBC: «Vers le milieu de la semaine prochaine, il est possible qu’un système de dépression plus profond envoie des fronts météorologiques au Royaume-Uni depuis l’ouest.

«Cela entraînerait des bandes de pluie généralisées et des vents plus forts pendant quelques jours.

«Il y a encore des incertitudes sur la distance au nord de la dépression.

«Il est possible que de l’air plus chaud de l’Atlantique subtropical atteigne également les régions méridionales pendant quelques jours, amenant les températures brièvement au-dessus de la moyenne.

“Nous sommes convaincus que ce sera une semaine plus fraîche et plus humide que la normale pour la plupart, mélangée avec quelques périodes de soleil l’après-midi.”

Cependant, la BBC rapporte qu’il y a 30% de chances que la haute pression se déplace vers l’ouest depuis la Russie.

Si cela se produit, nous devrions nous attendre à des conditions plus chaudes avec des températures un peu au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.

Le rapport de la BBC déclare: «Le principal risque pour les prévisions est que la haute pression en Russie se déplace trop vers l’ouest et atteigne la Pologne ou l’Allemagne.

«Cela enverrait de l’air plus chaud au Royaume-Uni depuis le sud, et même s’il serait encore humide, il ferait également beaucoup plus chaud avec une température de quelques degrés au-dessus de la moyenne.»

Il n’y a pas d’avertissements météorologiques du Met Office en place pour le Royaume-Uni au cours de la semaine prochaine.