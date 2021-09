Dernières prévisions météo pour le Grand Prix des Pays-Bas

Une répétition du lavage de dimanche dernier lorsque la F1 revient aux Pays-Bas après 36 ans semble – heureusement – ​​extrêmement improbable pour le Grand Prix des Pays-Bas.

La pluie avait été prévue pour les trois jours en Belgique et s’est dûment matérialisée, mais personne n’aurait pu prédire à quel point l’averse de dimanche aurait un effet dévastateur sur la course.

Pas un seul tour de course n’a été effectué et les fans qui bordaient le circuit, le Grand Prix de l’année dernière s’étant déroulé à huis clos, ont dû rentrer chez eux trempés et une fois de plus refusé toute action en direct.

Heureusement, la situation est très différente pour Zandvoort, la ville côtière située à environ 20 milles d’Amsterdam qui accueille la Formule 1 pour la première fois depuis 1985.

Il est peu probable que l’armée vêtue d’orange des fans de Max Verstappen ait même besoin d’une veste de pluie à en juger par les dernières prévisions météorologiques, les averses légères qui avaient été prévues pour dimanche s’étant maintenant apparemment éloignées.

Arrivée à 📍 Zandvoort#HaasF1 #DutchGP pic.twitter.com/u7CoffuRul – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 2 septembre 2021

Selon la BBC, la journée d’entraînement de vendredi s’annonce lumineuse avec des intervalles ensoleillés et une brise modérée, une température maximale de 19 degrés et un risque de pluie négligeable.

C’est une histoire similaire pour les qualifications de samedi, même si peut-être un degré ou deux de moins.

Puis dimanche, qui sera un grand soulagement pour tous après le scénario misérable du week-end dernier, les fans pourraient bien avoir besoin de se souvenir de leur crème solaire, de leurs lunettes de soleil et de leurs chapeaux.

Le nuage des deux jours précédents devrait céder la place à un ciel bleu clair et des températures dépassant les 20 degrés – et le meilleur de tous, avec dimanche dernier trop frais dans l’esprit, 0% de chance de pluie pour les deux heures qui, espérons-le, englober le calendrier du grand prix.

Le Grand Prix des Pays-Bas a dû être annulé alors qu’il devait revenir au calendrier de la Formule 1 la saison dernière en raison de la pandémie de santé mondiale.

Cette année, sa place au calendrier a été incertaine pendant un certain temps car les organisateurs ont maintenu qu’ils avaient besoin d’une foule complète de 105 000 personnes pour que l’événement soit financièrement viable.

En fin de compte, le gouvernement néerlandais n’autoriserait qu’une capacité des deux tiers de 70 000 personnes, mais cela va de l’avant et sera toujours un premier grand prix spécial à domicile pour Verstappen – qui reprendrait la tête du championnat du monde à Lewis Hamilton s’il pouvait le gagner pour Taureau rouge.