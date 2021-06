Dernières prévisions météorologiques à long terme: la Grande-Bretagne se prélassera dans la canicule de juillet – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Le Met Office prévient de s’attendre à des “températures supérieures à la moyenne” qui pourraient s’étendre à “certains jours très chauds ou très chauds”. De même, la BBC note la possibilité d’un temps « très chaud », y compris des « vagues de chaleur ».

Les températures devraient être supérieures à la moyenne pour la période de l’année pendant au moins la première moitié de juillet.

À partir du 5 juillet, la BBC prévoit un « temps frais et humide » pour l’Écosse et le nord de l’Angleterre, avec des conditions plus lumineuses plus au sud.

Ils notent : « L’anticyclone de l’Atlantique devrait parfois envoyer davantage de systèmes anticycloniques transitoires à travers les îles britanniques dans le nord de l’Europe.

«Ceux-ci persisteront en grande partie pendant quelques jours à la fois et inaugureront des conditions plus sèches et plus ensoleillées pour interrompre les conditions instables.

« Le potentiel de chaleur augmentera encore si l’un de ces sommets s’installe sur l’Allemagne.

« Les jours les plus chauds et les plus ensoleillés devraient être principalement de brèves périodes au début de juillet.

“Ceux-ci pourraient devenir un peu plus persistants d’ici la mi-juillet, en particulier dans toute l’Angleterre.”

Selon les modèles informatiques de la BBC, les températures augmenteront encore vers la mi-juillet, avec un potentiel de vagues de chaleur.

Birmingham et Manchester devraient également s’attendre à des températures de 24C, tandis qu’Inverness pourrait voir 20C.

Cependant, les températures seront nettement plus fraîches pour les régions plus à l’ouest de la Grande-Bretagne.

Les données montrent 18C pour les Cornouailles et 16C pour les points les plus à l’ouest du Pays de Galles.

Les températures les plus froides, d’environ 12°C, frapperont les îles Orcades et Shetland.

Cependant, les conditions devraient s’être refroidies d’ici dimanche matin, avec 18 °C attendus pour Londres.

Entre 17 et 18 °C, on peut s’attendre tôt le matin pour la majeure partie du sud et du centre de l’Angleterre, avec des températures descendant de quelques degrés plus au nord.

Entre le 9 et le 23 juillet, le Met Office note : « Des conditions générales réglées sont possibles. »

«Certaines régions du nord-ouest connaîtront probablement de brèves périodes de pluie et de temps nuageux, ainsi qu’un risque continu de périodes de fortes pluies ou d’orages, en particulier dans le sud.

“Les températures supérieures à la moyenne continuent d’être bien signalées, avec la possibilité de quelques jours très chauds ou chauds à venir.”