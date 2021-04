Dernières réflexions après la migration d’Apple Music vers Spotify

En avril, j’ai décidé d’essayer Spotify sur Apple Music. En tant qu’abonné Apple Music depuis le premier jour, je me suis toujours demandé comment il utilisait le concurrent le plus important d’Apple dans la guerre du streaming musical. Après presque un mois, j’ai finalement décidé si je resterais en tant qu’abonné Spotify ou si je revenais à Apple Music.

Pour éviter de ressasser ce que j’ai écrit dans le passé, voici quelques liens vers ma couverture précédente sur la comparaison entre Apple Music et Spotify.

Sans plus tarder, je reviens à Apple Music, voici pourquoi:

Apple One, application Apple Watch et bibliothèque musicale

Trois choses me permettront d’utiliser Apple Music sur Spotify et, pour moi, c’est un gros problème.

À partir d’Apple One, je pense qu’il est plus pratique de payer un abonnement pour de nombreux services plutôt que de ne payer que Spotify pour un seul service. Avec le forfait Apple One Family, je dispose de 200 Go de stockage iCloud, d’Apple TV +, d’Apple Arcade et d’Apple Music, et je peux partager tous ces services avec ma famille. Pour 19,95 $ par mois, j’ai beaucoup plus d’avantages au lieu de payer 9,99 $ par mois pour le plan individuel Spotify ou 16,99 $ pour un abonnement familial qui comprend uniquement le service de musique.

Un autre gros problème est l’application Apple Watch. J’ai l’habitude de faire de l’exercice sans mon iPhone à proximité et l’application Apple Music est bien plus utile. Je peux facilement sélectionner mes listes de lecture et rechercher parmi tous les artistes, albums et chansons que j’ai. Je peux même télécharger des listes de lecture et des albums pour une écoute hors ligne, qui n’est actuellement pas disponible sur l’application Spotify Apple Watch.

J’ai également trouvé l’application Spotify un peu maladroite. Après deux ans sans proposer d’application Apple Watch, Spotify doit encore apporter des améliorations par rapport à son application récemment lancée.

Enfin, au cours de ce mois, j’ai vraiment manqué la possibilité de consulter ma bibliothèque avec toutes mes chansons. Plutôt que de simplement choisir une liste de lecture, un album ou un artiste, j’aime simplement avoir toutes mes chansons téléchargées au même endroit. J’ai également remarqué à quel point le fait que je ne puisse pas télécharger / ajouter une seule chanson sur Spotify est étrange. Je dois ajouter ou télécharger l’album entier. Puis-je profiter d’une seule chanson? Dois-je tous les aimer?

Spotify: le bon, le mauvais et ce qui me manquera le plus

Maintenant, je dois revenir en arrière et parler de Spotify. C’est en effet un très bon service et quiconque y est déjà abonné est certainement heureux. Ce que j’ai le plus apprécié dans l’utilisation de Spotify, c’est son application macOS.

Je n’écoute pas beaucoup de chansons avec l’application Musique sur Mac, mais avec Spotify, je l’ai fait. C’est une interface facile à utiliser, je peux vérifier ce que mes amis écoutent et je l’ai beaucoup apprécié. En fait, c’est l’endroit où j’écoute le plus de musique.

Je vais également manquer les listes de lecture créées par les artistes. Je sais qu’Apple Music a la même fonctionnalité, mais Spotify vous offre des moyens supplémentaires de vous connecter avec des artistes et d’en apprendre davantage sur leurs chansons et inspirations préférées.

Une chose que je n’ai pas appréciée à propos de Spotify, à part le manque de bibliothèque appropriée avec mes chansons, c’est à quel point il veut que j’essaye ses listes de lecture. Au cours de mon mois avec Spotify, j’ai eu l’impression d’écouter moins les choses que j’aime déjà à cause de l’accent mis par Spotify sur la découverte de nouvelles musiques.

Et chaque fois que j’écoutais un artiste différent, Spotify essayait de me donner une playlist avec le groupe et une centaine d’autres artistes similaires. Encore une fois, cela signifiait que j’ai commencé à écouter de moins en moins d’albums et de chansons que j’aimais déjà et que je suis resté en boucle avec les mêmes trois à quatre artistes de tous les jours.

Deux autres choses qui me manquaient dans Apple Music étaient un mode d’écoute privé et des listes de lecture collaboratives. Je me suis toujours plaint d’Apple Music du manque d’option d’écoute privée et de la création de listes de lecture avec mes amis. Cela peut avoir été lié à la pandémie et ne pas s’éteindre, mais je n’ai en fait utilisé aucune de ces fonctionnalités.

D’une certaine manière, on a l’impression que Memoji ou le truc Slofie qu’Apple a promu il y a quelques années: il est bon de savoir qu’ils existent, vous pouvez les essayer une ou deux fois, mais avec le temps, vous les oubliez tout simplement. Bien sûr, je serais heureux si Apple Music implémentait ces fonctionnalités, mais maintenant je sais qu’elles ne sont pas aussi importantes que je le pensais initialement.

De plus, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de combiner musique et podcasts dans la même zone. Je ne sais pas si quelqu’un a déjà créé une liste de lecture avec des chansons de Taylor Swift et des épisodes de podcast Office Ladies. C’est juste bizarre. Et si je n’aime pas du tout les podcasts? Dois-je recevoir toutes ces recommandations tous les jours?

Emballer

Encore une fois, j’ai beaucoup aimé utiliser Spotify et je pense que le niveau d’abonnement HiFi sera un excellent ajout au service – j’espère qu’Apple Music suivra le même chemin. J’ai également trouvé drôle à quel point je vis la musique différemment avec des services distincts.

Apple Music semble plus personnel tandis que Spotify semble “Voici ce que tout le monde écoute, vous devriez l’essayer aussi.”

À long terme, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur le meilleur service de streaming musical. Vous devez penser aux appareils que vous utilisez pour écouter de la musique, combien êtes-vous prêt à payer et comment vous aimez vivre la musique.

Je sais qu’il y a beaucoup de choses dont je n’ai pas parlé en ce qui concerne à la fois Apple Music ou Spotify. Quelles sont certaines de vos fonctionnalités préférées de chaque service? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: