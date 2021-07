Dernières rumeurs de transfert de Sunderland: l’ancien ailier de Liverpool lié

À une semaine de la nouvelle saison, Sunderland essaie désespérément de renforcer son équipe. Plusieurs joueurs de l’équipe première ont quitté le club cet été et, avec seulement trois nouvelles recrues, Lee Johnson est à court de chiffres. Voici un aperçu de ceux actuellement liés à un déménagement à Wearside dans les dernières rumeurs de transfert de Sunderland.

Dernières rumeurs de transfert de Sunderland: l’ailier et l’attaquant liés aux chats noirs

Tom Ince lié aux chats noirs

Selon Football League World et le Sunderland Echo, l’ancien ailier de Liverpool et du comté de Derby, Tom Ince, est une cible pour Sunderland. Actuellement à Stoke City, il semble qu’Ince soit tombé en disgrâce et pourrait se réjouir d’une décision pour relancer sa carrière. Après avoir perdu Chris Maguire et l’ailier prêté Jordan Jones cet été, Lee Johnson pourrait chercher à se renforcer dans les larges zones.

Ince, le fils de l’ancien international anglais Paul Ince, pourrait également susciter l’intérêt d’autres clubs, Ipswich Town étant également considéré comme intéressé. L’ailier qui a beaucoup voyagé a jusqu’à présent amassé 395 matchs toutes compétitions confondues, marquant 87 buts.

Daniel Jebbison en pourparlers sur un transfert de prêt

Des discussions seraient en cours avec l’attaquant de Sheffield United Daniel Jebbison au sujet d’un prêt au Stadium of Light. Le Sunderland Echo pense que le joueur de 18 ans était présent lors de la victoire amicale des Black Cats sur Hull City vendredi soir.

Le jeune est très apprécié à United, mais ils pensent qu’un prêt lui serait bénéfique. Si Sunderland souhaite signer Jebbison, ils seront probablement confrontés à une vive concurrence pour sa signature. Il a joué quatre fois pour les Blades la saison dernière en Premier League, marquant une fois.

Nottingham Forest a fixé le prix demandé pour Sunderland Target

Le défenseur Jordan Gabriel, qui serait sur le radar de Lee Johnson, s’est vu attribuer un prix de 600 000 £ par son club actuel, Nottingham Forest. Sunderland recherche désespérément des arrières latéraux après un été de départs et a dû aligner des milieux de terrain centraux à droite et à gauche pendant la pré-saison.

Selon Scott Wilson du Northern Echo, Sunderland a eu des entretiens avec l’arrière qui a passé du temps en prêt à Blackpool la saison dernière. Cependant, il semble que les Seasiders souhaitent également rendre son déménagement permanent et pourraient décevoir Lee Johnson dans ce qui a été une fenêtre de transfert frustrante pour l’entraîneur-chef des Balck Cats.

Rumeurs de transfert de Sunderland: l’accord pour l’arrière gauche de Liverpool est annulé

L’accord pour amener l’arrière gauche de Liverpool Tony Gallacher au Stadium of Light est désormais annulé, selon le Daily Mail. Sunderland semblait prêt à signer le joueur de 22 ans pour un transfert gratuit, mais s’est maintenant retiré de l’accord.

Il a été rapporté que Liverpool était prêt à écourter le contrat du joueur pour lui permettre de se déplacer gratuitement ; cependant, ils voulaient une clause de vente insérée dans le transfert. On ne sait pas si c’était la raison de l’échec de l’accord. Cependant, la recherche d’arrières latéraux par Lee Johnson se poursuit.

