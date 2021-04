Derniers concerts de l’industrie: Songtradr, Soundstripe, Spotify, plus

Voici un récapitulatif des récents remaniements exécutifs – y compris les recrutements et les promotions internes – de l’industrie de la musique.

Songtradr

Songtradr a promu l’ancien architecte principal de NantHealth David McConnell au poste de directeur de la technologie.

Bande sonore

Soundstripe a embauché l’ancien directeur de Red Bull Records, Zach Diaz, pour diriger le streaming.

Spotify

John Marks a quitté Spotify après avoir été directeur mondial de la musique country pendant environ cinq ans; Rachel Whitney, responsable de la rédaction de Spotify pour Nashville, le remplacera.

Musique de Warner Chappell

Warner / Chappell a promu Katy Wolaver au poste de vice-président senior de A&R, tandis que Wallace Joseph est devenu vice-président de A&R. Wolaver gère des numéros comme Ava Max et le compositeur chevronné Michael Pollack, tandis que Joseph travaille avec l’auteur-compositeur-interprète Summer Walker et le producteur / compositeur Tay Keith, pour n’en nommer que quelques-uns.

MusicHub

Florian von Hoyer, ancien membre du conseil d’administration de Merlin et actuel consultant en édition de LyricFind, a été nommé COO de MusicHub.

Peloton

Peloton a fait appel à l’ancienne directrice générale de Spotify pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Karen Lawson, pour en faire la directrice nationale pour l’Australie.

SoundCloud

L’ancien directeur de First Look Media, Drew Wilson, a rejoint SoundCloud en tant que COO et CFO.

OkayMedia

OkayMedia a recruté l’auteur de Beneath the Tamarind Tree Isha Sesay en tant que PDG et a nommé le natif de Londres à son conseil d’administration.

Danny Wimmer présente

Danny Wimmer Presents a scindé sa division sponsoring / branding en une filiale autonome, l’agence BrandMark, invoquant le désir de «mieux servir ses propres festivals et sa liste croissante de clients extérieurs». De plus, DWP EVP Maureen Valker-Barlow est devenue présidente de BrandMark.

[PIAS]

[PIAS] a renommé son activité de distribution en [Integral] Distribution Services et nommé Adrian Pope directeur général de ce dernier – un rôle qu’il remplira tout en continuant en tant que directeur numérique pour [PIAS].

Enfin, Leo van Schaick soutiendra [PIAS]le développement mondial de la société en plus de maintenir ses responsabilités actuelles de directeur général régional pour les territoires d’Europe continentale hors de France.

Concorde

Larry Blake devrait prendre sa retraite à la fin du mois de mai, date à laquelle Gregg Goldman, ancien responsable du développement commercial de Sony Music et de Warner Music, le remplacera en tant que vice-président directeur des affaires et des affaires juridiques pour la musique enregistrée.

Dossiers Motown

Alison Finley, SVP d’Universal Music Group, est devenue EVP et COO d’UMG’s Motown Records.