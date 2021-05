Derniers jours de stockage illimité gratuit sur Google Photos: comment cela vous affecte et ce que vous devez faire | La technologie

Vous avez moins d’un mois pour prendre une décision. Qu’allez-vous faire de toutes les photos que vous avez enregistrées dans Google Photos?

Le 1er juin 2021, la promesse avec laquelle Google a dit au revoir à 2020 sera tenue, d’annuler son stockage gratuit illimité dans les comptes Google. A partir de ce jour, si nous ne voulons pas payer, les utilisateurs devront se contenter de 15 Go de stockage gratuit pour tous vos e-mails, photos et documents.

L’espace de stockage dans le cloud devient de plus en plus cher et les entreprises proposant ces services créent des plans de paiement tout en limitant leurs comptes gratuits. Google a annoncé il y a des mois que nous n’aurions plus d’espace illimité pour stocker nos photos numériques. Vous devrez jongler pour respecter ces 15 Go ou rechercher d’autres options gratuites et payantes.

Tous les deux photos et vidéos téléchargées sur Google Photos comme les e-mails et documents enregistrés dans Gmail et Google Drive ils occuperont une partie de ces 15 Go qui nous sont offerts gratuitement lorsque nous avons un compte Google. Nous devrons éliminer les courriels inutiles pour qu’ils ne s’accumulent pas, nettoyer les documents et les photos pour rester en dessous de cette limite. Mais que se passera-t-il exactement le 1er juin?

Google affirme que 80% des utilisateurs atteindront cette limite de 15 Go qu’ils ont imposée dans les années à venir, ce n’est donc pas un chiffre qui donne beaucoup de marge. La chose la plus souhaitable est que faire une sauvegarde ou exportez les photos et vidéos que vous avez, ainsi que les documents et e-mails importants. Assurez-vous également que pour ce jour-là, vous ne dépassez pas la limite pour éviter les problèmes.

Une fois les photos et documents protégés sur l’ordinateur, un disque dur ou toute autre plateforme, vous pouvez envisager l’étape suivante: continuer à utiliser Google gratuitement, payer ou trouver une autre plateforme. Nous vous proposons ici une série d’alternatives à Google Photos, telles que le service Dropbox, Microsoft ou Amazon.

Si vous choisissez de payer pour un espace plus grand sur Google One, le prix de 100 Go est de 1,99 euros par mois, un espace que toute la famille peut utiliser. Vous pouvez atteindre jusqu’à 2 To de stockage avec 9,99 euros par mois et d’autres avantages.

Si vous décidez de continuer avec la version gratuite, sachez que vous devrez périodiquement organiser et nettoyer le compte pour éviter d’atteindre la limite. Google dispose d’un outil utile pour vous aider à estimer le temps qu’il faudra pour consommer tout votre stockage en fonction de vos habitudes d’utilisation actuelles.