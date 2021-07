Derniers mots sur le grand tour de Branson ⋆ 10z viral

Les historiens disent que Cléopâtre et Marc Antoine ont fait un pari pour savoir qui pourrait organiser le festin le plus cher. Après que Marc Antoine ait servi un somptueux repas, Cléopâtre a écrasé sa boucle d’oreille en perle la plus précieuse dans un verre à vin rempli de vinaigre et l’a bu. Comme ce festin, la course spatiale des milliardaires est une course pour voir qui peut gaspiller le plus d’argent, mais cette fois c’est le reste d’entre nous qui en boira la lie.

Deux jours se sont écoulés depuis que Richard Branson a pris sa voiture. Regardez cette image, puis regardez celle-ci, et dites-moi si cela ressemble au comportement d’une civilisation stable. Mais l’histoire, comme toujours, aura le dernier mot.

Richard Branson s’est déguisé pour son événement dans un “uniforme” qui ressemblait à un rebut de la garde-robe Galaxy Quest. Je serais gêné pour lui, mais personne n’a osé lui dire à quel point il a l’air idiot pour qu’il ne le sache pas. Et personne n’a eu le culot de lui dire qu’il est un parasite complaisant, un Néron de l’ère spatiale jouant du violon pendant que le monde brûle. La nouvelle fusée de l’empereur est un jouet extravagant pour les garçons riches gâtés, un spécial Noël du magasin de jouets le plus cher de l’enfer.

Les milliardaires prennent des gouvernements du monde mais n’appartiennent à aucun pays. Politiquement, ainsi que physiquement, ils planent au-dessus des frontières terrestres. Branson est peut-être britannique, mais le pays qui délivre son passeport importe moins que sa citoyenneté dans la minuscule principauté des ultra-riches. Cette image de lui vaporisant du champagne est un instantané de l’empire. Il en va de même de sa décision de ne pas voler jusqu’à la soi-disant «ligne Kármán», à 62 milles au-dessus du niveau de la mer, la limite communément reconnue de l’espace. Le vol de Branson à 50 milles de haut n’a techniquement pas atteint « l’espace ». Mais il était suffisamment élevé pour gagner des « ailes d’astronaute » de la Federal Aviation Administration, ce qui est probablement tout ce dont Branson se souciait.

Ces ailes sont l’équivalent du 21e siècle des têtes de tigre sur les murs des fonctionnaires mineurs du Raj britannique. Ce sont des records de conquête artificielle, des trophées en papier mâché pour des gens qui habillent leur privilège d’uniformes dorés et appellent ça du courage. Même le nom « Virgin Galactic » est grandiose. La galaxie est un endroit très vaste et la tenue de Branson est spécialisée dans le vol suborbital. C’est comme une fourmi marchant d’une feuille à l’autre et l’appelant un “voyage interplanétaire”.

Mais le battage médiatique, avec la vanité, est le point. Branson dit qu’il veut démarrer une entreprise de tourisme spatial, et son vol était clairement un coup publicitaire pour cette entreprise. Cette idée semble être un long plan (sans jeu de mots), mais alors, bien sûr, il doit y avoir quelques milliers de personnes qui peuvent payer un quart de million de dollars pour monter dans son avion. Malheureusement, deux de ses meilleurs clients potentiels créent à la place leur propre entreprise spatiale. Jeff Bezos, qui empoisonne cette planète en prêchant sur la prochaine, prend son voyage spatial la semaine prochaine.

Ensuite, il y a Elon Musk. Elon pense pouvoir atteindre Mars, même si ses voitures ont du mal à traverser North Phoenix. Musk veut dépenser des milliards de dollars pour un voyage dans un monde chaud et aride à l’atmosphère irrespirable, alors qu’il pourrait économiser son argent et simplement se rendre à Palmdale à la place. Mais les dépenses sont une grande partie du point. Le coup de Musk de lancer une Tesla dans l’espace était le « fuck you » par excellence pour les autres habitants de notre planète tourmentée. Ils disent que cette voiture vient de passer Mars, ce qui signifie que sa fonction “auto-conduite” était probablement définie pour Vénus.

Parmi les histoires dans les nouvelles pendant que Branson volait :

Le US Forest Service a capturé une vidéo d’un tourbillon de feu – une “colonne de vortex en rotation d’air chaud ascendant et de gaz s’élevant d’un incendie” – le 29 juin lors de l’incendie de Tennant dans la forêt nationale de Klamath, près de la frontière de l’Oregon. Les tourbillons de feu transportent de la fumée, des débris et des flammes en l’air, a déclaré le Service des forêts. (Los Angeles Times) Les tourbillons de feu, ou « firenados », ne doivent pas être confondus avec la tempête de feu PyroCb observée la semaine dernière dans l’incendie de forêt en Colombie-Britannique, qui « se forme généralement lorsqu’un incendie fait rage avec une intensité suffisante pour créer des courants ascendants de fumée, d’eau vapeur et … former des nuages ​​qui peuvent générer du tonnerre, des éclairs et des vents de force tornade. (Nouvelles de la BBC)

Dans d’autres nouvelles planétaires pendant le voyage de Branson :

Vendredi, il faisait 130 ° F dans la Vallée de la Mort, et presque aussi chaud samedi… ce sont probablement les plus chauds du monde depuis que les enregistrements ont commencé à être conservés vers 1880 (et) probablement les plus chauds que la terre ait été depuis le début de la civilisation. . ” (Commentaire éclairé) Plus d’un milliard de créatures marines ont été tuées en Colombie-Britannique, selon les calculs d’un biologiste marin, cuites à mort par la vague de chaleur. (The Weather Network) Les émissions de méthane ont augmenté de 9 % (environ 50 millions de tonnes) en 2017 par rapport à 2000-2006. Les activités humaines (anthropiques) semblent être les principaux moteurs de cette augmentation. (Climate and Change Coalition) La Californie s’apprête à connaître une autre année record d’incendies de forêt alors que l’État entre dans ses mois les plus dangereux… Plus de deux fois plus d’hectares brûlés au cours des six premiers mois de cette année qu’au cours de la même période l’an dernier – et des centaines d’autres incendies, ont déclaré des responsables. (Los Angeles Times)

Et, sur ce monde brûlant, la faim. Un nouveau rapport du Programme alimentaire mondial des Nations Unies a révélé qu’« entre 720 et 811 millions de personnes dans le monde étaient confrontées à la faim en 2020 – jusqu’à 161 millions de plus qu’en 2019 ». Il a conclu que 2,36 milliards de personnes n’avaient pas accès à une alimentation adéquate en 2020, soit une augmentation de 320 millions par rapport à l’année précédente. Près de 12 pour cent de la population mondiale souffrait d’insécurité alimentaire grave.

Étant donné que les milliardaires de l’espace adorent parler de l’avenir, le rapport brosse également un tableau sombre pour les enfants du monde, estimant que «22,0% (149,2 millions) des enfants de moins de 5 ans étaient touchés par le retard de croissance, 6,7% (45,4 millions) souffraient d’émaciation et 5,7% (38,9 millions) étaient en surpoids. Il a ajouté : « Les chiffres réels devraient être plus élevés en raison de la pandémie de Covid-19… »

Ces événements – escapades de milliardaires dans l’espace, faim, changement climatique – sont interconnectés. L’argent gaspillé n’en est qu’une partie. Le vrai lien est le déséquilibre des pouvoirs qui se reflète dans leur extravagance. Tant que les politiciens du monde répondront aux caprices des milliardaires, il sera impossible de nourrir les affamés ou de lutter contre le changement climatique.

Comme c’est souvent le cas, ces voyages d’ego de milliardaire sont alignés sur des opportunités de grosses sommes d’argent – ​​l’argent du gouvernement, comme l’explique Michael Hiltzik dans le Los Angeles Times. C’est une tasse encore plus amère à avaler. Mais ils n’agissent pas comme des hommes d’affaires ici. L’argent du gouvernement ne fait que satisfaire leurs caprices et leurs fantasmes. De plus en plus, c’est ce que les gouvernements font pour les riches. Les gouvernements pourraient explorer l’espace plus efficacement en éliminant les intermédiaires milliardaires, mais ils ne le feront pas. Cela reflète l’une des crises déterminantes de notre époque, peut-être la crise déterminante : le transfert de la richesse publique aux mains du privé.

Branson a pris une longueur d’avance dans le battage médiatique, générant des millions de dollars en publicité gratuite. Cela a donné lieu à des titres comme celui-ci, du magazine TIME : « Virgin Galactic vient d’obtenir l’approbation de la FAA pour lancer des clients dans l’espace pour 250 000 $ par siège. Je suis d’accord pour lancer sa riche clientèle dans l’espace. C’est de les ramener dont je ne suis pas fou. S’ils peuvent envoyer un milliardaire dans l’espace, pourquoi ne pas tous les envoyer ?

Oh, je sais. Beaucoup de milliardaires sont des gens très gentils. (Eh bien, certains peuvent l’être.) Mais leur gentillesse a des limites. Branson et Bezos se considèrent par exemple comme des écologistes, mais ils ne soutiennent pas les changements économiques et politiques majeurs qui permettraient véritablement de lutter contre le changement climatique. Ils ne le feront jamais, car ces changements démanteleraient leur monde imaginaire. Ils ne comprendront jamais non plus qu’ils sont le produit d’un processus interrompu, qu’ils ne méritent pas de gagner dans un monde humainement organisé. Ils perpétuent ce système avec des contributions de campagne, du trafic d’influence et des dons « de bienfaisance ». C’est comme un nuage de feu pyroCb, alimentant le vortex qui l’a créé. Mais ça ne peut pas durer plus longtemps. Cet empire consomme trop, trop vite.

L’empire de Cléopâtre est tombé peu de temps après sa mort, déchiré par les inégalités, les dirigeants décadents et les rébellions d’esclaves. L’empire d’aujourd’hui ira-t-il de la même manière ? Il partage certainement les excès, les irrationalités et les brutalités de son prédécesseur. Mais, comme nous l’avons dit, l’histoire aura le dernier mot. Pendant ce temps, les médias rejouent la vidéo du dernier lancement, l’éclat des fusées devenant de plus en plus petit dans le ciel du matin jusqu’à ce qu’il ressemble à une boucle d’oreille en perle se dissolvant dans un verre à vin.

