Derniers résultats trimestriels, performances passées et perspectives

Depuis son introduction en bourse via une cotation directe en avril 2018, Spotify (NYSE : ENDROIT) a fait l’objet de nombreuses discussions et spéculations des investisseurs. Voici un aperçu complet des bénéfices de Spotify, y compris les derniers résultats trimestriels de la société basée à Stockholm et les perspectives de performance selon les professionnels de la finance.

Fondé par Daniel Ek et Martin Lorentzon en 2006, Spotify est devenu la principale plate-forme de streaming musical d’aujourd’hui, avec une disponibilité dans près de 180 pays et territoires à travers le monde. Au cours des dernières années, la société a continué d’ajouter un nombre substantiel d’artistes, de chansons et d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), tout en investissant massivement dans le podcasting et d’autres formes de divertissement audio dans le but de diversifier et d’augmenter les revenus de Spotify. .

Certes, le service verse la majorité de ses revenus aux titulaires de droits – à savoir les «trois grands» maisons de disques, Warner Music Group, Universal Music Group et Sony Music Entertainment – ​​pour les flux de musique sur plate-forme. Par conséquent, certains professionnels de la finance surveillent de près les performances des podcasts et des initiatives publicitaires bilatérales de Spotify, considérant ces initiatives non musicales et similaires comme un moyen potentiel de dépasser les marges très minces de la musique sous licence.

Résultats de Spotify au premier trimestre 2021 – Les données les plus récentes

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 – couvrant les trois mois se terminant le 31 mars 2021 – Spotify a déclaré un chiffre d’affaires total de 2,147 milliards d’euros, soit environ 2,55 milliards de dollars sur la base du taux de change au moment de la rédaction de cet article. La somme représente une légère baisse par rapport au quatrième trimestre 2020 et, comme cela a toujours été le cas, la part du lion des revenus (1,931 milliard d’euros/2,29 milliards de dollars) provient des abonnés premium, qui paient des frais mensuels différents (et génèrent un montant différent par stream) en fonction de leur pays de résidence.

Les 216 millions d’euros/256,13 millions de dollars restants provenaient de comptes financés par la publicité, marquant une amélioration de 46% d’une année sur l’autre (principalement due à une baisse de la publicité due à une pandémie au début de 2020) mais une baisse de 23% par rapport au quatrième trimestre 2020 ; le chiffre d’affaires des primes, en revanche, s’est amélioré de 14 % en glissement annuel et de 2 % en glissement trimestriel.

Il convient également de noter que Spotify a ajouté 400 000 podcasts au cours de la période de trois mois, pour un total de 2,6 millions de programmes. Malgré une «forte augmentation» des «heures de consommation de podcasts», cependant, le taux d’engagement des podcasts (pas nécessairement des écoutes du début à la fin) «était cohérent avec les niveaux du quatrième trimestre», qui s’élevaient à 25%.

Et malgré la baisse des bénéfices financés par la publicité et l’amélioration minime des revenus de primes, les bénéfices de Spotify au premier trimestre 2021 représentent un bond important par rapport à 2019 et aux années précédentes – un bond rendu possible par l’ajout de MAU, en mettant l’accent sur les plus importants sur le plan fiscal. utilisateurs premium.

Revenus et totaux des utilisateurs Spotify à la fin de l’année/dernier trimestre disponible – 2018 à aujourd’hui

T1 2021 : 2,147 milliards d’euros/2,55 milliards de dollars de revenus (1,931 milliard d’euros/2,29 milliards de dollars de prime et 216 millions d’euros//256,13 millions de dollars de publicité), avec 356 millions de MAU (158 millions d’abonnés et 208 millions de comptes financés par la publicité)

T4 2020 : 2,168 milliards d’euros/2,57 milliards de dollars de chiffre d’affaires (1 887 milliard d’euros/2,24 milliards de dollars de prime et 281 millions d’euros/333,24 millions de dollars de publicité), avec 345 millions de MAU (155 millions d’abonnés et 199 millions de comptes financés par la publicité)

T4 2019 : 1,855 milliard d’euros/2,19 milliards de dollars de chiffre d’affaires (1,638 milliard d’euros/1,94 milliard de dollars de prime et 217 millions d’euros/257,32 millions de dollars de publicité), avec 271 millions de MAU (124 millions d’abonnés et 153 millions de comptes financés par la publicité)

T4 2018 : 1,495 milliard d’euros/1,77 milliard de dollars de chiffre d’affaires (1,320 milliard d’euros/1,57 milliard de dollars de prime et 175 millions d’euros/207,55 millions de dollars de publicité), avec 207 millions de MAU (96 millions d’abonnés et 116 millions de comptes financés par la publicité)

Prédictions des analystes – Où iront les revenus de Spotify à partir d’ici ?

29/04/21 : Canaccord Genuity maintient sa cote d’achat et établit un prix cible SPOT de 400 $ après la publication du rapport sur les résultats du premier trimestre de 2021 le 28 avril

Maria Ripps, analyste de recherche principale chez Canaccord Genuity, a fixé le cours cible haussier, qui était de 55 % supérieur à la valeur de SPOT à l’époque.

28/04/21: Monness, Crespi et Hardt maintiennent leur cote d’achat et établissent un prix cible SPOT de 380 $

Brian White, analyste chez Monness, Crespi et Hardt, a maintenu sa cote d’achat SPOT, avec un prix cible de 380 $, tout en reconnaissant que la croissance relativement stable de la MAU au premier trimestre 2021 était “un sujet de préoccupation”.

«Nous avons constaté que le marché conteste souvent un point de données particulier lors d’un appel de résultats Spotify et que l’action s’effondre ensuite; cependant, nous pensons que les tendances fondamentales continuent d’évoluer dans la bonne direction. En tant que tel, nous considérons la vente massive d’aujourd’hui comme une autre opportunité d’achat intéressante », a poursuivi White.

28/04/21: JPMorgan maintient la note de surpondération de SPOT, abaisse le prix cible à 330 $

L’analyste de JPMorgan Doug Anmuth a réduit son cours cible SPOT de 385 $ à 330 $ et a maintenu une surpondération, ce qui signifie qu’il pense que l’action « surperformera le rendement total moyen des actions dans » son « univers de couverture et celui de son équipe au cours des 6 à 12 prochains mois ».

28/04/21: Stifel maintient sa cote d’achat, prix cible SPOT de 360 ​​$

L’analyste de Stifel, John Egbert, a maintenu la cote d’achat de SPOT – et le prix cible de 360 ​​$ – fin avril, déclarant que les performances de la plateforme de streaming au premier trimestre étaient « relativement conformes aux attentes et se situaient dans le haut de la fourchette ».

« La croissance continue du nombre d’abonnés, les tendances d’engagement positives, le taux de désabonnement constant malgré une nouvelle série d’augmentations de prix et la monétisation croissante des podcasts nous donnent confiance que le récit de croissance de Spotify reste fermement intact », a poursuivi Egbert.

27/04/21: Jefferies détient la cote d’achat et établit un prix cible SPOT de 360 ​​​​$

Juste avant la publication du rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 de Spotify, l’analyste de Jefferies Andrew Uerkwitz a réitéré sa cote d’achat et a établi un prix cible haussier de 360 ​​$ par action.

Que rechercher dans les futurs rapports de revenus Spotify

Mis à part les mesures évidentes – les abonnés et les revenus parmi eux – il vaut la peine de surveiller de près les statistiques d’écoute des podcasts et les résultats des efforts de monétisation des podcasts, ainsi que les revenus attribuables aux accords de marché bilatéraux, dans les futurs rapports de revenus de Spotify.

La société a fait un pari important sur le potentiel à long terme du podcasting, en ce qui concerne les programmes exclusifs et autres, et les accords de marché bilatéraux (y compris les recommandations sponsorisées et le mode découverte) pourraient considérablement augmenter les revenus de Spotify s’ils étaient largement mis en œuvre.

Enfin, l’adhésion continue de Spotify à l’audio social – l’entité a acheté Locker Room, concurrent de Clubhouse fin mars – pourrait inaugurer un plus grand engagement des utilisateurs et une interaction sur la plate-forme au fil du temps.