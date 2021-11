Derniers sacrements pour Solskjaer alors que le conseil d’administration de Man Utd se réunit et plaide pour son remplacement

Un rapport affirme que Manchester United a convoqué une réunion d’urgence du conseil d’administration à 19 heures samedi pour discuter de l’avenir du manager Ole Gunnar Solskjaer.

La pression sur le Norvégien s’est accrue ces dernières semaines suite à une succession d’affichages lamentables. Malgré de lourdes dépenses cet été et le retour de Cristiano Ronaldo, ils ont été pauvres. Un début de campagne décent semble il y a longtemps et la défaite 4-1 de samedi contre Watford a peut-être sonné le glas de Solskjaer.

De nombreux experts pensent que le Scandinave n’a conservé son travail qu’en raison de ses relations avec United. De nombreux gestionnaires ont été licenciés pour produire de meilleurs résultats.

Mais il se peut que l’inverse de Vicarage Road soit la goutte d’eau. Après la défaite, l’ancien patron de Cardiff City a avoué qu’il était peut-être en route.

« Je n’ai jamais dit que je me sentais en sécurité – je ne dirai jamais que je me sens en sécurité », a-t-il déclaré à la BBC. «Je travaille pour le club et avec le club aussi dur que possible avec un excellent personnel et toute conversation entre moi et le club n’est pas pour moi et vous, c’est entre nous.

«Je suis le manager et je vais prendre le flack et prendre la responsabilité – les joueurs travaillent aussi dur qu’ils le peuvent. Les fans sont vraiment déçus, je comprends que nous comprenions tous.

Il semble que la hiérarchie des Diables rouges ne perde plus de temps. Le Times rapporte qu’une réunion virtuelle aura lieu samedi soir.

La tête de l’ordre du jour serait le manager et les éventuelles conditions d’indemnisation s’ils choisissent de le licencier. L’assistant Mike Phelan et l’entraîneur de l’équipe première Kieran McKenna devraient également être limogés.

Solskjaer en sursis

United n’a remporté que quatre de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues. Les talents ne manquent certainement pas dans l’équipe.

Mais c’est un manque de savoir-faire tactique qui semble les freiner et la responsabilité revient inévitablement au manager. Brendan Rodgers a été fortement lié au poste s’il devenait vacant.

Mais le même rapport affirme que la famille Glazer a demandé aux responsables du club d’essayer de persuader Zinedine Zidane de prendre le poste. Le Français a également été mentionné dans le cadre du hotseat d’Old Trafford et serait prêt à prendre le relais.

Rodgers est le favori, mais les dernières nouvelles signifient que les bookmakers se sont peut-être trompés.

