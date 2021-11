Derniers SMS d’Henry Ruggs avant un accident mortel

L’ancien receveur de l’Alabama et des Raiders de Las Vegas, Henry Ruggs III, a été impliqué dans un accident de voiture mortel cette semaine.

Ruggs, qui a par la suite été accusé de conduite sous l’influence de l’alcool ayant entraîné la mort et la conduite imprudente, aurait eu un taux d’alcoolémie deux fois supérieur à la limite légale du Nevada au moment de l’accident et aurait conduit à 156 milles à l’heure.

S’il est reconnu coupable, Ruggs s’apprête à passer un très long séjour en prison.

Mercredi, divers membres des Raiders ont parlé aux médias de toute cette situation tragique.

Le quart-arrière de l’équipe Derek Carr a fait part de ses sentiments concernant tout ce qui s’est passé et, en cours de route, a révélé que l’un des derniers messages texte que Ruggs avait envoyés avant l’accident était pour lui et son collègue receveur Hunter Renfrow.

Raiders QB Derek Carr a déclaré que Ruggs lui avait envoyé un texto à lui et à Hunter Renfrow à minuit pour lui demander des conseils sur le swing de golf, puis il s’est réveillé avec la nouvelle de l’accident. #vegas #raiders #RaiderNation 🎥 @raiders pic.twitter.com/ra4HHZVr9x – Mick Akers (@mickakers) 3 novembre 2021

« Il m’a littéralement envoyé un texto à minuit pour un swing de golf, m’a frappé et Hunter [Renfrow], ‘Comment est ma balançoire ? Vous devez m’aider les gars’ Et juste en voyant ça et en apprenant la nouvelle quand nous nous sommes réveillés, je… je ne sais même pas comment je suis censé gérer ça », a déclaré Carr.

De toute évidence, son swing de golf sera désormais le moindre des problèmes de Ruggs.

Carr a ensuite admis que cette épreuve l’avait frappé plus fort qu’il ne le pensait.

« Je dirai que je suis passé et que j’ai vu Henry’s Locker aujourd’hui et pour une raison quelconque, cela m’a fait penser que, comme s’il ne l’était pas, ne serait pas là, vous savez », a-t-il déclaré.

« Pas parce qu’il est rapide, pas à cause de ce qu’il pourrait faire pour moi, mais à cause de la personne qu’il est et parce que je l’aime. »

Carr a également tenu à exprimer ses condoléances à la famille.

« Mes émotions ont été sur des montagnes russes, pour ainsi dire, cette année », a-t-il poursuivi. « Mon cœur va tellement… à la famille, à toutes les familles impliquées. Personne ne veut jamais voir ça, que ce soit un joueur de football ou non, vous ne voulez jamais voir quelque chose comme ça se produire. Cela a brisé le cœur de ma femme et moi, honnêtement. Nous en avons un peu parlé, mais je ne peux pas trop en parler. »

Entre la controverse qui a coûté son poste à l’ancien entraîneur-chef Jon Gruden, les enquêtes qui ont suivi concernant son fils Deuce et le fiasco de Carl Nassib – cela avait déjà été une saison terrible pour les Raiders.

Et maintenant ça.

Il y a eu beaucoup d’histoires tristes pour la NFL ces dernières années, mais ce qui se passe en ce moment dans ce cas particulier est là-haut avec toutes. Juste une tragédie tout autour.

