Derniers sondages sur l’indépendance écossaise : les rêves d’Indyref2 de Sturgeon sont incertains alors que les Ecossais se divisent | Politique | Nouvelles

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a appelé à un autre référendum sur l’indépendance écossaise d’ici la fin de 2023. Malgré l’opposition du gouvernement britannique à un deuxième référendum, Mme Sturgeon a exprimé son souhait qu’un autre référendum soit organisé après la fin de la pandémie de coronavirus.

Un sondage Panelbase de 2 003 adultes en Écosse pour le Sunday Times a été réalisé entre le 6 et le 10 septembre.

En excluant les indécis, 52% étaient en faveur du maintien de l’Écosse dans le Royaume-Uni et 48% souhaitaient l’indépendance.

Et selon les résultats, seulement 26% des personnes interrogées pensent que l’obtention d’un autre référendum sur l’indépendance devrait être une priorité.

Dans le même sondage, il a été révélé que 17 pour cent sont en faveur d’un deuxième vote dans les 12 prochains mois, 53 pour cent souhaiteraient qu’un référendum soit organisé dans les deux à cinq prochaines années et 47 pour cent ne veulent pas du tout d’un référendum dans le prochaines années.

Le SNP a obtenu 64 des 129 sièges et a maintenant conclu une alliance avec les Verts, également indépendantistes.

Mme Sturgeon a maintenant obtenu une majorité pro-indépendance à Holyrood grâce à l’alliance, mais le gouvernement britannique s’oppose à l’approbation d’un autre référendum.

Et on ne sait toujours pas comment Mme Sturgeon assurera le deuxième référendum si Boris Johnson refuse d’accorder l’autorisation.

Plus tôt cette année, le secrétaire d’État pour l’Écosse, Alister Jack, a déclaré que le soutien devrait être maintenu au-dessus de 60% pour qu’un autre référendum ait lieu.

Il a déclaré à Politico : « Si vous voyiez constamment 60 % de la population vouloir un référendum – ne voulant pas l’indépendance mais voulant un référendum – et que cela s’est maintenu sur une période raisonnablement longue, alors je reconnaîtrais qu’il y avait un désir d’un référendum. »

Mme Sturgeon a déclaré à Sky News cette semaine qu’elle commencerait à faire campagne pour l’indépendance une fois que la situation des coronavirus se sera apaisée.

Elle a déclaré: “Vous voulez voir la situation de Covid sous contrôle, la pression sur notre service national de santé nettement inférieure à ce qu’elle est maintenant, le sentiment que nous n’étions pas encore dans la phase aiguë de cette crise.

“Mais aussi – et je pense que c’est crucial – un environnement global dans le pays où les gens ne sont pas dans leur vie quotidienne invités à, même s’ils ne se conforment pas aux restrictions légales, quand même limiter ou restreindre leur propre journée à comportement de jour.

“En fin de compte, bien sûr, ce sera une question de jugement et il est important que je fasse ce jugement correctement, car la responsabilité la plus grave sur mes épaules est de diriger le pays à travers la plus grande crise sanitaire depuis un siècle.”