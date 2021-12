DeRosa a vérifié le transfert du soldat datant de la fille de Cuomo

Ex-Gouv. L’assistant principal d’Andrew Cuomo a parlé à plusieurs reprises avec la police de l’État du garde du corps qui a commencé à sortir avec sa fille – et a informé son patron une fois que le soldat de l’État a été transféré, a déclaré l’assistant aux enquêteurs.

Melissa DeRosa a fourni l’information vers la fin du deuxième et dernier jour de son entretien par les enquêteurs, affirmant qu’elle « voulait revenir et corriger » un témoignage antérieur dans lequel elle a nié avoir « été impliquée dans des transferts de soldats ».

« Je ne sais pas si vous pouvez dire que j’y ai participé, mais j’ai eu des discussions sur le transfert d’un soldat », a déclaré DeRosa le 6 juillet, selon la transcription.

Plusieurs parties des questions-réponses ont été occultées avant que AG Letitia James ne publie la transcription ainsi qu’une multitude d’autres documents lundi, mais une source a confirmé que DeRosa discutait du soldat Dane Pfeiffer.

Le soldat de l’État de New York, Dane Pfeiffer, aurait été en couple avec la fille de l’ex-gouverneur Andrew Cuomo, Cara Kennedy-Cuomo, lorsqu’il a été transféré.

L’année dernière, The Post a révélé en exclusivité que Pfeiffer avait été transféré des services de sécurité de Cuomo à un poste près de la frontière canadienne après que le gouverneur de l’époque a appris qu’il sortait avec sa fille Cara Kennedy-Cuomo.

La police d’État a affirmé à l’époque que Pfeiffer avait demandé un « transfert volontaire », mais une source proche de la situation a déclaré que Pfeiffer « avait été transféré pour le tenir éloigné de la fille parce que le gouverneur n’aimait pas ce qu’ils faisaient ».

Au cours de son témoignage, DeRosa a déclaré que Pfeiffer – dont le nom est noirci – « a demandé un transfert, et j’en ai parlé à la police d’État à l’époque ».

Interrogée par l’avocate Jennifer Kennedy Park avec qui elle s’est entretenue, DeRosa a déclaré Vincent Straface, l’ancien chef des services de sécurité de Cuomo, et une autre personne dont le nom est noirci mais semble être Pfeiffer.

Cara Kennedy Cuomo aurait fréquenté le soldat de l’État lorsque des sources proches de la situation ont déclaré que son père n’aimait pas ce qui se passait. Hans Pennink

« Est-ce qu’ils t’ont tendu la main ou est-ce que tu leur as tendu la main ? » Kennedy Park a demandé.

« Je ne me souviens pas dans quel ordre cela s’est passé. Et il y a eu un certain nombre de conversations », a répondu DeRosa.

Dans un échange fortement expurgé, DeRosa a déclaré que les discussions impliquaient un « problème » avec un « membre de la police d’État », ajoutant qu’elle se sentait « un peu mal à l’aise d’en parler ».

DeRosa a déclaré que la police d’État « m’a tenu au courant du processus et de ce qui se passait ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle « informait le gouverneur », DeRosa a répondu: « Pas en temps réel ».

« Je n’aime pas lui donner la moitié des informations, alors à la fin, je l’ai informé », a-t-elle déclaré.

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a publié la transcription du témoignage de DeRosa.REUTERS/Brendan McDermid

« Que lui as-tu dis? » Kennedy Park a demandé.

« Cette [Pfeiffer] avait demandé un transfert et qu’ils le transféraient dans une troupe à laquelle il avait déjà été affecté et qui se trouvait au nord d’Albany », a répondu DeRosa.

À la suite de la démission de Cuomo en août pour des allégations selon lesquelles il aurait harcelé sexuellement 11 femmes – dont un membre de son service de sécurité – Pfeiffer a été promu sergent et transféré à New York le jour de Thanksgiving, a révélé The Post en exclusivité le mois dernier.

On ne sait pas si lui et Cara Kennedy-Cuomo sortent toujours ensemble.

Le chef de la New York State Troopers Police Benevolent Association a déclaré que le témoignage de DeRosa « ne me surprend pas ».

« J’ai vu cela se reproduire à nouveau avec [Cuomo’s] bureau – la microgestion », a déclaré le président du syndicat Tom Mungeer.

« Au cours des dix dernières années, j’ai vu les personnes les plus haut placées du bureau du gouverneur microgérer les opérations quotidiennes de la police d’État.

DeRosa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.